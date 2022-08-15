‘Tình địch một thời’ của Dương Mịch: Có ‘vía’ làm ‘bé ba’, khi được làm ‘chính thất’ khổ vì chồng quá vô tâm

‘Tình địch một thời’ của Dương Mịch là diễn viên Dĩnh Nhi , từng thủ vai Hạ Đông Xuân trong Chân Hoàn Truyện. Sau khi tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương, Dĩnh Nhi chính thức tiến quân vào làng giải trí từ năm 2007. Dù sở hữu gương mặt xinh đẹp và diễn xuất tốt nhưng vì không có bối cảnh hay các mối quan hệ, cũng chẳng may mắn gặp được “quý nhân”, cô chỉ có thể diễn một số vai phụ ít suất diễn, không được khán giả nhớ mặt đặt tên.

Sau khi ký hợp đồng với công ty của Dương Tử, Dĩnh Nhi được nâng đỡ hết sức nhiệt tình, không chỉ nhận được nhiều tài nguyên “ngon nghẻ” mà còn thường xuyên được sếp đưa đi tham dự những sự kiện lớn, tổ chức sinh nhật rình rang. Điều này làm rộ lên tin đồn tình cảm giữa họ và dĩ nhiên là Huỳnh Thánh Y không hề hài lòng về việc này.

Đến năm 2009, sự nghiệp của Dĩnh Nhi mới được sang trang khác khi quen biết với doanh nhân giàu có Dương Tử (chồng của Huỳnh Thánh Y bây giờ). Khi mới bước chân vào showbiz, nữ diễn viên này luôn dùng tên thật là Lưu Dĩnh và chính Dương Tử là người đã chọn nghệ danh cho cô như ngày nay.

Dĩnh Nhi từng dính tin đồn tình ái giữa sản xuất phim và Huỳnh Thánh Y - Ảnh: Internet

Điều đáng nói là năm 2010, Dương Tử sản xuất bộ phim ‘Bản Lậu Tình Yêu’ cho Dĩnh Nhi diễn chính, còn Huỳnh Thánh Y chỉ được suất “làm nền”. Trong lúc dân tình đang xôn xao suy đoán rằng Dĩnh Nhi sắp thành công “hất cẳng” Huỳnh Thánh Y, trở thành “bé tư” bên cạnh Dương Tử (Huỳnh Thánh Y từng làm “bé ba” để được ở bên Dương Tử) thì nữ diễn viên họ Huỳnh lại chơi chiêu cực “khét” để khẳng định vị thế.

Cụ thể, trong buổi họp báo phim Bản Lậu Tình Yêu, Huỳnh Thánh Y đã yêu cầu nhân viên an ninh ngăn cản nữ chính Dĩnh Nhi ngoài cửa, không cho tham dự sự kiện, khiến cho “tình địch” phải bật khóc vì quá xấu hổ, tủi thân.

Sau vụ việc này, Dĩnh Nhi nhanh chóng rời khỏi công ty quản lý, tìm hướng đi mới cho riêng mình. Năm 2011, nhờ màn hợp tác cực thành công với Lưu Khải Uy trong Thiên Sơn Mộ Tuyết, nữ diễn viên nhanh chóng “bạo hồng”, trở thành cái tên được săn đón của showbiz Hoa ngữ. Tuy nhiên, vì một số ồn ào, Dĩnh Nhi chẳng thể bật lên trở thành sao hạng A được.

Trong quá trình đóng phim, Dĩnh Nhi và Lưu Khải Uy có không ít cảnh thân mật cực “cháy”, làm dấy lên tin đồn tình cảm. Thế nhưng, khi ấy, Lưu Khải Uy đang hẹn hò với Dương Mịch nên Dĩnh Nhi bị dính nghi vấn lại làm “bé 3”.

Dĩnh Nhi và Lưu Khải Uy có không ít cảnh thân mật cực “cháy”, làm dấy lên tin đồn tình cảm - Ảnh: Internet

Mâu thuẫn giữa Dương Mịch và Dĩnh Nhi lên tới đỉnh điểm là vào năm 2013, khi Dĩnh Nhi “vô tình” hé lộ việc nàng tiểu hoa đán 8X đang mang thai. Phải biết rằng, khi ấy, Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn chưa về chung một nhà, điều này chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng tới hình tượng “thiếu nữ thanh thuần” mà nữ diễn viên Tiên Kiếm dày công xây dựng. Thế nên, Dương Mịch “cạch mặt” Dĩnh Nhi sau vụ ồn ào này.

Tiếp đó, Dĩnh Nhi còn một số pha “đi vào lòng đất” khác, khiến khán giả mất thiện cảm như khoe hình thân mật với Kỷ Hiểu Ba khi vị đại gia này hẹn hò với siêu mẫu Ngô Bội Từ, đăng ảnh không được hoàn hảo của Lưu Thi Thi lên mạng xã hội để chúc mừng sinh nhật cô...

Mãi đến khi nên duyên với tài tử Phó Tân Bác, Dĩnh Nhi mới dần rời xa thị phi, lấy lại tình cảm từ công chúng. Được biết, Dĩnh Nhi quen biết với Phó Tân Bác khi cùng hợp tác trong bộ phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 và dần nảy sinh tình cảm với nhau. Tới 2017, họ chính thức về chung một nhà sau 2 năm hẹn hò và nhận được vô số lời chúc phúc từ công chúng.

Khi nên duyên với tài tử Phó Tân Bác, Dĩnh Nhi mới dần rời xa thị phi, lấy lại tình cảm từ công chúng - Ảnh: Internet

Thế nhưng, cuộc sống hôn nhân của Dĩnh Nhi có vẻ không phải toàn màu hồng. Bởi lẽ, ông xã của nữ diễn viên là người cực kỳ “sòng phẳng” về vấn đề tiền nong, luôn chia chi phí 50:50 với bà xã.

Dĩnh Nhi tái xuất showbiz sớm sau khi sinh con vì chồng không chu cấp kinh tế - Ảnh: Internet

Có nguồn tin cho biết, khi mang thai, Dĩnh Nhi phải tạm ngừng mọi công việc, không có thu nhập nào cả. Thế nhưng, ông xã cô cũng chẳng hề giúp đỡ vợ về mặt kinh tế, khiến người đẹp Thiên Sơn Mộ Tuyết phải sống dè sẻn trong giai đoạn bầu bí. Không chỉ vậy, chỉ 9 ngày hậu sinh con, Dĩnh Nhi đã vội vã tái xuất showbiz.