Tôn Lệ, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch lần lượt được bầu chọn danh hiệu 'Nhất - Nhị - Tam tỷ' trong làng giải trí Hoa Ngữ

Tôn Lệ bước chân vào giới giải trí từ năm 2004 và nhờ vào vai diễn trong phim truyền hình Ngọc Quan Âm mà đoạt giải Nữ diễn viên có nhân khí cao nhất và Nữ diễn viên được yêu thích nhất - hai giải thưởng lớn thuộc khuôn khổ lễ trao giải Kim Ưng. Bên cạnh đó, cô còn nhận nhiều giải thưởng quan trọng thuộc khuôn khổ các lễ trao giải như Phi Thiên, Bạch Ngọc Lan, Bách Hoa, Kim Liên…. Với những thực tích đáng nể như thế này, mình thấy Tôn Lệ hoàn toàn xứng đáng với danh xưng Nhất tỷ phim truyền hình.

Từ trước đến nay, Tôn Lệ luôn được xem là nữ diễn viên phái thực lực khi tất cả tác phẩm của cô đều dùng khả năng diễn xuất của bản thân để chứng minh với khán giả. Mặc dù từ khi có gia đình, số lượng tác phẩm của Tôn Lệ càng ngày càng ít đi nhưng bà xã Đặng Siêu luôn có chỗ đứng trong lòng công chúng và bằng chứng là danh hiệu Nhất tỷ mà họ bầu chọn cho cô. Với 6419 phiếu bầu chiếm 60.9%, Tôn Lệ đã xuất sắc giành được vị trí Nhất tỷ trong mảng phim truyền hình Hoa ngữ.

Hàng loạt tác phẩm của “Tôn nương nương” như Ngọc Quan Âm, Hậu Cung Chân Hoàn Truyện, Mị Nguyệt Truyện, Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn,… đều đạt được những thành tích ấn tượng cả về mặt thương mại (rating) và cả đánh giá chuyên môn. Đặc biệt, Chân Hoàn Truyện được xem là tác phẩm kinh điển, khiến mình cũng như nhiều khán giả xem đi xem lại không biết chán và vai nữ chính của Tôn Lệ đã trở thành một hình tượng không ai có thể thay thế được.

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh được bầu chọn danh hiệu Nhị tỷ - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh chính thức bước chân vào giới giải trí sau khi đoạt giải nhất cuộc thi Tìm kiếm ngôi sao vào năm 2006. Nàng tiểu hoa bắt đầu được khán giả biết đến qua bộ phim Tân Hoàn Châu Cách Cách năm 2011 với vai diễn Tình Nhi, nhưng mãi đến năm 2013, cô mới thật sự nổi tiếng nhờ vào thành công của Lục Trinh Truyền Kỳ.

Những bộ phim sau đó mà Triệu Lệ Dĩnh tham gia như Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện… đều nhận được nhiều sự đánh giá cao của khán giả và trở thành tiểu hoa nổi tiếng nhất nhì của thời điểm đó. Một điều mình khá ngưỡng mộ ở Triệu Lệ Dĩnh chính là nàng tiểu hoa rất cầu tiến, chủ động tìm cơ hội bứt phá, không ngủ quên trên đỉnh cao danh vọng.

Cô nàng muốn chuyển hình sang phái thực lực với những bộ phim mang tính khảo nghiệm diễn xuất như Minh Lan Truyện, Ai Là Hung Thủ, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Dã Man Sinh Trưởng,… Dù là những bộ phim chính kịch kén người xem, vai diễn khó nhằn không dễ đóng nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn có thể chinh phục được khán giả, thật không hổ danh là một trong những nữ hoàng rating mà. Triệu Lệ Dĩnh ở trong lòng mọi người đã trở thành Nhị tỷ phim truyền hình (chỉ sau Tôn Lệ) với 6191 phiếu bầu chiếm 58.8%.

Dương Mịch

Dương Mịch được bầu chọn danh hiệu Tam tỷ - Ảnh: Internet

Bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh thì Dương Mịch là một trong những nàng tiểu hoa nổi tiếng nhất nhì trong showbiz Hoa ngữ. Nữ diễn viên được mọi người chú ý nhờ vào vai diễn Quách Tương trong bản Tân Thần Điêu Đại Hiệp năm 2006. Hàng loạt tác phẩm sau đó của Dương Mịch như Cung Tỏa Tâm Ngọc, Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa, Phù Dao,… trở nên nổi đình nổi đám và được rất nhiều khán giả yêu thích.

Dương Mịch được biết đến là diễn viên lưu lượng sở hữu dàn fan hâm mộ vô cùng hùng hậu, nhất cử nhất động của cô luôn được mọi người quan tâm chú ý. Vì có fan đông, lại được khán giả yêu mến là thế, nên mình chẳng mấy ngạc nhiên khi Dương Mịch trở thành ngôi sao bảo chứng rating khi hầu hết những bộ phim do cô đảm nhận vai chính luôn có một lượng người xem đáng kể. Dương Mịch được dân mạng bình chọn làm Tam tỷ khi chiếm 29.8% với 3139 phiếu bầu.