Bị blogger xứ Trung so sánh với Rosé BlackPink, fan Triệu Lộ Tư phản pháo: "Giống nhau ở chỗ đều xinh đẹp được chưa?"

Sao quốc tế 31/08/2022 15:35

Khi bị một blogger xứ Trung đem ra so sánh vì quá giống Rosé (BlackPink), các fan của Triệu Lộ Tư đã cho rằng không nên so sánh tạo hiềm khích vì cả hai đều có nét đẹp riêng.

Triệu Lộ Tư hiện tại là nàng tiểu Hoa được yêu thích nhất trong dàn 9x gồm Cúc Tịnh Y, Bạch Lộc. Từ trước đến nay, cô nàng theo đuổi phong cách ngọt ngào trong sáng với đôi má phính bánh bao đáng yêu và làn da trắng sứ. Trước đó, đã có người so sánh nữ diễn viên với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh vì vẻ ngoài khả ái này. 

Bị blogger xứ Trung so sánh với Rosé BlackPink, fan Triệu Lộ Tư phản pháo: 'Giống nhau ở chỗ đều xinh đẹp được chưa?' - Ảnh 1

Triệu Lộ Tư theo đuổi phong cách ngọt ngào trong sáng với đôi má phính bánh bao đáng yêu và làn da trắng sứ.

Ảnh: Internet

Mới đây, một blogger xứ Trung lại đăng bài so sánh vẻ đẹp của Triệu Lộ Tư với idol xứ kim chi là Rosé (BlackPink). Rosé là một trong những nữ thần tượng được yêu thích nhất hiện nay với vẻ đẹp ngọt ngào. Cô nàng hiện là đại sứ cho thương hiệu sang trọng đình đám YSL. 

Bị blogger xứ Trung so sánh với Rosé BlackPink, fan Triệu Lộ Tư phản pháo: 'Giống nhau ở chỗ đều xinh đẹp được chưa?' - Ảnh 2

Rosé là một trong những nữ thần tượng được yêu thích nhất hiện nay với vẻ đẹp ngọt ngào.

Ảnh: Internet

Cụ thể, trong bài chia sẻ của mình, blogger có viết rằng: “Không phải ngũ quan của hai cô gái giống nhau, mà là cả hai đều có được khuôn mặt trái xoan, rất nhỏ nhắn, gương mặt ôn nhu thân thiện. Khí chất rất gần gũi và họ đều là những mỹ nhân trẻ trung, đáng yêu, năng động. Tuy nhiên, Rosé lại có phong cách đa dạng hơn một chút”. Kèm theo bài đăng đó là một loạt hình ảnh của Rosé và Triệu Lộ Tư. 

Bị blogger xứ Trung so sánh với Rosé BlackPink, fan Triệu Lộ Tư phản pháo: 'Giống nhau ở chỗ đều xinh đẹp được chưa?' - Ảnh 3

Blogger xứ Trung cho rằng Triệu Lộ Tư có vẻ đẹp ôn nhu giống Rosé

Ảnh: Internet

Ngay lập tức, bài viết đã thu hút nhiều bình luận, đặc biệt là các fan của Triệu Lộ Tư. Đa số các fan của nữ chính Tinh Hán Xán Lạn cho rằng Triệu Lộ Tư là chính cô ấy chứ hoàn toàn không giống ai, cả Rosé và Triệu Lộ Tư đều có nét đẹp riêng. Một số khác cũng cho rằng việc so sánh giữa hai cô gái này là điều không nên bởi sẽ gây hiềm khích giữa fan của cả hai thần tượng. Triệu Lộ Tư từ đó cũng sẽ bị tiếng oan rằng đang cố tình "ké fame" từ nữ idol Hàn Quốc. 

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