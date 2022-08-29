Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư tiếp tục gây chú ý khi vừa hé lộ tạo hình nữ sinh đáng yêu hết cỡ khi khoe tóc mái ở hậu trường phim Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư lại tiếp tục miệt mài cho dự án mới mang tên Vụng Trộm Không Thể Giấu. Trong phim lần này, cô nàng đóng cặp cùng nam thần thanh xuân thế hệ mới Trần Triết Viễn.

Sau khi loạt ảnh hậu trường được hé lộ, tạo hình với tóc mái nữ sinh siêu đáng yêu của Triệu Lộ Tư đã được netizen chuyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Vụng Trộm Không Thể Giấu là câu chuyện thanh xuân học đường xoay quanh hai cô cậu học sinh là Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) và Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn).

Vụng Trộm Không Thể Giấu là câu chuyện thanh xuân học đường xoay quanh hai cô cậu học sinh là Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) và Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn).

Phim được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Tuy là câu chuyện thanh xuân tươi đẹp nhưng truyện lại có kha khá những tình tiết "ngược" hứa hẹn sẽ khiến khán giả thổn thức. Câu chuyện tình kéo dài từ tình cảm mà cô bé Tang Trĩ dành cho anh chàng Gia Hứa từ những năm tháng cấp 2. Khi họ đã trưởng thành hơn lại phải chia ly, một lần nữa, Tang Trĩ tìm về người mình yêu và mong mang lại cho anh được hạnh phúc.

Tạo hình tóc mái học sinh rất phù hợp với hoàn cảnh phim và cả khuôn mặt của Triệu Lộ Tư. Ảnh: Internet

Có thể nói, tạo hình tóc mái học sinh rất phù hợp với hoàn cảnh phim và cả khuôn mặt của Triệu Lộ Tư. Ngoài những lời khen có cánh từ fan thì cả antifan cũng phải tấm tắc rằng đúng là với khuôn mặt thần tiên của Triệu Lộ Tư thì dù để kiểu tóc nào cũng đẹp ngời ngời.

Tuy nhiên, chỉ đẹp thôi thì chưa đủ, nhiều người cũng để lại bình luận bày tỏ hi vọng rằng vai diễn lần này sẽ giúp Triệu Lộ Tư đột phá sau hàng tá vai diễn mang nét nhẹ nhàng, thuần khiết.

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