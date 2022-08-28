Tạo hình học sinh của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu khiến fan xuýt xoa không ngớt

Sao quốc tế 28/08/2022 18:50

Tạ hình mới nhất của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trong dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu vừa qua đã được tiết lộ.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây tạo hình thời đi học của cặp đôi chính trong Vụng Trộm Không Thể Giấu đã được hé lộ. Trái với những phản ứng không tốt về tạo hình đầu tiên, lần này netizen dành nhiều lời khen cho cả Triệu Lộ TưTrần Triết Viễn.

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Tạo hình thời đi học của nhân vật Tang Trĩ do Triệu Lộ Tư thủ vai - Ảnh: Internet
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Trần Triết Viễn trong tạo hình của Đoàn Gia Hứa - Ảnh: Internet

Một số bình luận của cư dân mạng: "Triệu Lộ Tư khá hợp với vai Tang Trĩ nha", "Rút kinh nghiệm từ Tinh Hán Xán Lạn nên mình không chê đâu, sợ bị 'nghiệp quật' thì khổ", "Tạo hình này là ổn nhất trong mấy đợt vừa rồi"...

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Trước đó, những tạo hình của dàn sao Vụng trộm Không Thể Giấuđược hé lộ nhưng gặp phải nhiều ý kiến trái chiều. Cụ thể, Triệu Lộ Tư trong vai Tang Trĩ xuất hiện với kiểu tóc búi, trang phục ngọt ngào, đầy nữ tính. Nữ diễn viên được khen bởi hình ảnh thuần khiết, trong sáng giống hệt nguyên tác.

Trần Triết Viễn vào vai nam thần Đoàn Gia Hứa nhưng kiểu tóc "bổ luống" của anh chàng bị chê quê mùa, thân hình gầy gò và khuôn mặt quá non không toát lên được thần thái của nam chính.

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Tạo hình bị chê trước đó của dàn diễn viên Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh: Internet

Đáng chú ý là nam phụ Mã Bá Khiên đảm nhận vai Tang Diên. Trong truyện, nhân vật này sở hữu ngoại hình cao 1m85, đậm chất "trai hư" với gương mặt "sát gái". Do đó, hình tượng khiến cho khán giả vô cùng thất vọng.

Vụng trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên kể về câu chuyện của cô gái Tang Trĩ yêu thầm anh chàng Đoàn Gia Hứa từ 7 năm trước nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình không dám để cho ai biết, kể cả người thân của cô. Cô luôn hy vọng có một ngày có thể sánh bước bên anh. Bảy năm sau gặp lại, Tang Trĩ chẳng thể ngờ, nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực.

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