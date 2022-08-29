Chi tiết ‘ngược cạn nước mắt’ đưa Thương Lan Quyết ‘vượt mặt’ Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư và Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử đứng đầu bảng xếp hạng

Mới đây, một bảng xếp hạng uy tín của Trung Quốc vừa công bố danh sách các bộ phim chiếu mạng hot nhất trong ngày 27/8 vừa qua. Cụ thể, drama cổ trang ăn khách Thương Lan Quyết đã xuất sắc chiếm trọn ngôi vị quán quân. Hai nhân vật Đông Phương Thanh Thương ( Vương Hạc Đệ ) và Tiểu Lan Hoa ( Ngu Thư Hân ) lần lượt xếp ở vị thứ 3 và thứ 5 ở bảng xếp hạng diễn viên.

Được biết, trong tập tối qua, Thương Lan Quyết đã cho lên sóng phân đoạn được khán giả mong đợi nhất phim đó là màn hi sinh của nữ chính Hoa Lan Nhỏ. Vì để cứu người mình yêu là Đông Phương Thanh Thương, toàn bộ những người đã bỏ mạng trong cuộc chiến giữa Tiên tộc và Nguyệt tộc, giải phong ấn cho 10 vạn binh sĩ của Nguyệt tộc, Hoa Lan Nhỏ đã dũng cảm kết liễu sinh mạng của chính mình, tan thành mây khói ngay trong vòng tay người mình yêu. Trong khi đó, Đông Phương Thanh Thương cũng vì quá đau lòng mà chìm vào giấc ngủ sâu, suýt mất mạng vì chìm mãi trong mộng cảnh. Trong đó, nam chính thấy mình cùng Hoa Lan Nhỏ đã thành hôn cùng nhau được 500 năm, cùng trải qua những ngày tháng bên nhau thật hạnh phúc.

Trong tập tối qua, Thương Lan Quyết đã cho lên sóng phân đoạn được khán giả mong đợi nhất phim đó là màn hi sinh của nữ chính Hoa Lan Nhỏ - Ảnh: Internet

Thương Lan Quyết là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn, lãng mạn Thương Lan Quyết (Ma Tôn) của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương. Lấy bối cảnh tam giới xa xưa, Thương Lan Quyết kể về chuyện tình đáng yêu, ngọt ngào nhưng không kém phần ngang trái giữa ma tôn Đông Phương Thanh Thương và tiểu tiên nữ Hoa Lan Nhỏ.