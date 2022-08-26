Vương Hạc Đệ bất ngờ tung bộ ảnh nóng bỏng ngày hè khiến dân tình mê mệt

Sao quốc tế 26/08/2022 19:36

Studio của Vương Hạc Đệ cũng vừa tung ra bộ ảnh mới nhất của anh chàng, khiến dân tình đều không khỏi mê mệt trước nhan sắc cực phẩm.

Mới đây, studio của Vương Hạc Đệ cũng vừa tung ra bộ ảnh mới nhất của anh chàng, khiến dân tình đều không khỏi mê mệt trước nhan sắc cực phẩm.

Vương Hạc Đệ bất ngờ tung bộ ảnh nóng bỏng ngày hè khiến dân tình mê mệt - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ cũng vừa tung ra bộ ảnh mới nhất của anh chàng - Ảnh: Internet

 

Theo đó, bộ ảnh mới của anh chàng được chụp ở biển rộng mênh mông, mang lại cho người xem cảm giác mát mẻ trong ngày hè nóng rực. Trong ảnh, mỹ nam Thương Lan Quyết được thấy đang ngâm mình dưới nước biển, để lộ bờ vai rộng cùng cơ bắp săn chắc, khoe trọn nét nam tính đầy cá tính.

Vương Hạc Đệ bất ngờ tung bộ ảnh nóng bỏng ngày hè khiến dân tình mê mệt - Ảnh 2
Vương Hạc Đệ bất ngờ tung bộ ảnh nóng bỏng ngày hè khiến dân tình mê mệt - Ảnh 3

 

Vương Hạc Đệ bất ngờ tung bộ ảnh nóng bỏng ngày hè khiến dân tình mê mệt - Ảnh 4

Vương Hạc Đệ đang ngâm mình dưới nước biển, để lộ bờ vai rộng cùng cơ bắp săn chắc, khoe trọn nét nam tính đầy cá tính - Ảnh: Internet

 

Được biết, gần đây Vương Hạc Đệ vừa trở lại màn nhỏ trong drama cổ trang mới Thương Lan Quyết. Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cửu Lộ Phi Hương, tuy nội dung đã cải biên khá nhiều nhưng phong cách hài hước của nguyên tác vẫn giữ được với mạch phim nhanh, rõ ràng, logic và mối quan hệ giữa các nhân vật không có quá nhiều vướng mắc rắc rối lắt léo.

Vương Hạc Đệ bất ngờ tung bộ ảnh nóng bỏng ngày hè khiến dân tình mê mệt - Ảnh 5
Vai nam chính trong Thương Lan Quyết đã góp phần đưa tên tuổi nam diễn viên đến gần khán giả hơn - Ảnh: Internet

 

Trong phim, Vương Hạc Đệ thủ vai nam chính Đông Phương Thanh Thương – Nguyệt Tôn đứng đầu Nguyệt tộc, là người mạnh nhất trong Tam giới. Vai diễn này đã góp phần đưa tên tuổi nam diễn viên đến gần khán giả hơn, giúp anh nhận được mưa lời khen nhờ khí chất uy vũ chuẩn nét Nguyệt Tôn trong nguyên tác.

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