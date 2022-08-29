Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/8/2022: Mức lương của Triệu Lộ Tư ngang với Triệu Lệ Dĩnh, Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ hợp tác lần 2?

2. Bộ phim hợp tác giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Vương Nhất Bác là giả. Bộ phim tiếp theo của Vương Nhất Bác vẫn là phim điện ảnh.

1. Hồ Ca không quay phim vào những ngày mưa, anh ấy muốn ngủ, điều này đã được ký kết trong hợp đồng.

4. Mức lương hiện tại của Triệu Lộ Tư thuộc tuyến 1, ngang hàng với laojt sao nữ lớn như Angela Baby, Địch Lệ Nhiệt Ba, Quan Hiểu Đồng, Lý Băng Băng, Lý Vũ Xuân, Tưởng Hân, Lưu Thi Thi, Lưu Đào, Lưu Diệc Phi, Nghê Ni, Tống Giai, Tống Thiến, Tôn Lệ, Đường Yên, Tạ Na, Dương Siêu Việt, Dương Mịch, Dương Tử, Chương Tử Di, Triệu Lệ Dĩnh , Triệu Vy, Châu Đông Vũ, Châu Tấn.

3. Triệu Lộ Tư cũng đã chăm sóc da mặt của mình trước khi nhập đoàn "Vụng trộm không thể giấu", chỉ để gần hơn với tình trạng của học sinh trung học.

5. Vương Nhất Bác sẽ không dễ dàng nhận phim truyền hình mà sẽ tập trung vào thị trường màn ảnh rộng.

6. Tôn Di hiện tại vẫn đang rất ổn, con đường sắp tới của cô ấy sẽ hơi giống với Ngô Thiến, các vai diễn đều độc thân, tự lập và đang dấn thân vào sự nghiệp.

7. Trương Tử Phong luôn nghĩ rằng cô ấy bị mắng vì mình yêu đương chứ không phải vì bạn trai.

8. Có bên muốn Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ hợp tác lần 2, nhưng hai bên vẫn chưa quyết định.

9. Mã Gia Kỳ sẽ tham gia ghi hình show "Bài Hát Của Chúng Ta" và ngày 29/8.

10. Tống Á Hiên sẽ là khách mời trong show giải trí của Đài Truyền hình vệ tinh Bắc Kinh "Concert của thiếu niên đầy sao".

11. Dương Tử đã bắt đầu ký hợp đồng với những người mới. Sau này cô ấy sẽ dắt người mới cùng vào đoàn.

12. Bộ phim "Cảm ơn bác sĩ" của Bạch Vũ và Dương Mịch đã vượt qua vòng xét duyệt và sẽ sớm được phát sóng.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.