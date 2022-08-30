Triệu Lộ Tư và những lần khiến anti-fan phải quay xe "tâm phục khẩu phục"

Bằng những nỗ lực trong kĩ năng diễn xuất và nhan sắc ngày càng thăng hạng, Triệu Lộ Tư đã khiến biết bao anti-fan phải "quay xe" yêu thích mình.

Triệu Lộ Tư bắt đầu quen mặt với khán giả màn ảnh qua Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ của ta vào năm 2018. Từ đó trở đi cô nàng không có mấy thành tích nổi bật. Tuy nhiên sau nhiều nỗ lực về cả kĩ năng diễn xuất và nhan sắc ngày càng thăng hạng, Triệu Lộ Tư đã được khán giả công nhận và thoát mác hot girl mạng. Triệu Lộ Tư hiện là một trong những tiểu Hoa đán đáng kì vọng nhất của Cbiz.

Khi bắt đầu khởi quay Tinh Hán Xán Lạn, nữ diễn viên họ Triệu cũng đã chịu rất nhiều áp lực. Triệu Lộ Tư nhận về vô số lời chê bai rằng bản thân sẽ không đóng được phim cổ trang, kĩ năng diễn xuất quá yếu và không xứng đôi khi đứng cạnh Ngô Lỗi. Tuy nhiên, bằng những cố gắng của mình, Tinh Hán Xán Lạn lại vượt qua cái bóng flop thê thảm của Thả Thí Thiên Hạ trước đó.

Tạo hình ngọt ngào của Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn Ảnh: Internet

Khi Tinh Hán Xán Lạn lên sóng là lúc thực lực nữ diễn viên được chứng minh và cũng là lúc các anti-fan đồng loạt "quay xe". Đa số lời khen dành cho diễn xuất của Triệu Lộ Tư và đặc biệt là những phân đoạn đầy nước mắt của cô nàng. Tinh Hán Xán Lạn đã toàn thắng khi gặt hái về vô số thành tích đáng nể.

Triệu Lộ Tư đang tham gia dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu cùng Trần Triết Viễn Ảnh: Internet

Lao động không ngừng nghỉ, khi Tinh Hán Xán Lạn vừa kết thúc phát sóng thì Triệu Lộ Tư cũng bắt tay vào dự án phim thanh xuân mới mang tên Vụng Trộm Không Thể Giấu cùng với Trần Triết Viễn. Khi hình ảnh hậu trường được hé lộ, Triệu Lộ Tư ngay lập tức bị chê khi "cưa sừng làm nghé" và có phần "dừ" hơn nam thần thanh xuân Trần Triết Viễn.

Tuy nhiên, nhiều netizen cũng để lại bình luận rằng với khả năng diễn xuất ngày càng tiến bộ của Triệu Lộ Tư thì rất có thể đây là dự án tiếp theo của cô nàng khiến anti-fan phải tiếp tục "quay xe" như Tinh Hán Xán Lạn.

Hé lộ tạo hình tóc mái của Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu: xinh đến nỗi anti-fan cũng không nỡ chê Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư tiếp tục gây chú ý khi vừa hé lộ tạo hình nữ sinh đáng yêu hết cỡ khi khoe tóc mái ở hậu trường phim Vụng Trộm Không Thể Giấu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-lo-tu-va-nhung-lan-khien-anti-fan-phai-quay-xe-tam-phuc-khau-phuc-497336.html