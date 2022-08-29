Dương Tử của hiện tại thua xa đàn em Triệu Lộ Tư, nguyên nhân nào khiến mỹ nhân mất dần ‘địa vị’ trên màn ảnh nhỏ?

Trong cuộc chiến trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ mùa hè năm nay, Dương Tử với Trầm Vụn Hương Phai đã hoàn toàn lép vế trước những đàn em như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân. Vốn là một nữ diễn viên đình đám của Cbiz, có diễn xuất và mắt chọn kịch bản tốt nhưng hiện tại Dương Tử lại rơi vào tình cảnh này khi mà sự nghiệp của nữ diễn viên đang tụt dốc không phanh và đã dần mất đi vị thế trên màn ảnh nhỏ.

Tuy nhiên, thời hoàng kim của Dương Tử đã trôi qua khi không có dự án nào lên sóng trong khoảng 2 năm sau Thân Ái Nhiệt Ái. Đến khi các bộ phim lần lượt chiếu thì dự án chuyển hình của Dương Tử là Nữ Bác Sĩ Tâm Lý flop, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn khá mờ nhạt còn Trầm Vụn Hương Phai lại bị các đối thủ khác vượt mặt. Có 3 bộ phim chiếu ở các khoảng thời điểm gần nhau nhưng Dương Tử lại chẳng có nổi tác phẩm nào thành công theo đúng nghĩa.

Nhìn lại những năm trước, Dương Tử được ca tụng vì 2 năm liền có phim thành công là Hương Mật Tựa Khói Sương và Thân Ái Nhiệt Ái. Với thành tích ấn tượng trên màn ảnh, Dương Tử không chỉ nhanh chóng bước vào hàng ngũ đỉnh lưu mà cô còn thành đối thủ nặng ký của dàn mỹ nhân 85. Nhất là khi bị so sánh với “kỳ phùng địch thủ” Địch Lệ Nhiệt Ba thì Dương Tử còn có ưu thế hơn nhờ diễn xuất, có phim nổi và những phim chờ chiếu đều toàn là các dự án được đánh giá cao.

Nhiều netizen cho rằng do cách chọn phim cũng như diễn xuất của Dương Tử khiến nữ diễn viên rơi vào tình cảnh như hiện tại. Vốn dĩ 2 yếu tố này từng là điểm nổi trội của cô ấy trong 3 năm trước. Dương Tử là một diễn viên rất tham vọng khi cô ấy vừa muốn đi theo con đường lưu lượng vừa muốn chuyển hình. Nhưng Dương Tử kham không nổi, cô ấy không thể dựa vào Nữ Bác Sĩ Tâm Lý để chuyển hình thành công, để rồi sau đó lại phải đối mặt với những bộ phim thần tượng rơi vào cảnh flop.

Nhiều netizen cho rằng do cách chọn phim cũng như diễn xuất của Dương Tử khiến nữ diễn viên rơi vào tình cảnh như hiện tại - Ảnh: Internet

Bao năm qua, Dương Tử vẫn luôn chấp niệm với những vai diễn nhí nhảnh đáng yêu, đó là lý do khiến diễn xuất của cô ấy không thể thăng tiến mà còn dần dần kém đi. Chạy theo con đường lưu lượng, Dương Tử đã bỏ qua diễn xuất, thay vào đó cô ấy chỉ tìm kiếm những bộ phim với mô típ có khả năng bạo mà mặc kệ các yếu tố liên quan như hình tượng nhân vật. Để hiện tại, Dương Tử lại tập trung cho những bộ phim cổ trang – thần tượng vốn là vùng an toàn và từng mang đến thành công cho nữ diễn viên.

Dương Tử đang thật sự yếu thế hơn hẳn trước Địch Lệ Nhiệt Ba – một nàng đỉnh lưu vốn còn không có phim bạo - Ảnh: Internet

Hiện tại, Dương Tử đang thật sự yếu thế hơn hẳn trước Địch Lệ Nhiệt Ba – một nàng đỉnh lưu vốn còn không có phim bạo. Ở tuổi 30, Địch Lệ Nhiệt Ba bắt đầu chuyển hình với Công Tố Tinh Anh và cô ấy thật sự muốn trở thành một diễn viên thực lực.

Chưa biết Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ chuyển hình như thế nào nhưng ý nghĩ này của cô ấy thật sự rất đáng khen. Nhìn lại Dương Tử chuyển hình thất bại rồi lại quay về đóng phim thần tượng, có vẻ như cô ấy đã không còn muốn đối diện với khó khăn như trước đây nữa.