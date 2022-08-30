Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/8/2022: Triệu Lộ Tư sẽ chỉ đóng phim trọng điểm của đài Tencent, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba cắt đứt liên lạc với nhau?

Sao quốc tế 30/08/2022 14:05

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (30/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Tuy Thương Lan Quyết không mang lại nhiệt lớn cho Ngu Thư Hân, nhưng thực tích vẫn tính cho cô ấy, có được tác phẩm tốt sau này cũng không thiếu tài nguyên.

2. Gần đây Vương Nhất Bác tăng cân, đoàn đội đang hối thúc cậu ấy giảm cân.

3. Doanh thu phim điện ảnh Đoạn Kiều của Mã Tư Thuần và Vương Tuấn Khải không cao, phim vốn được xác định là phim văn nghệ nên hoà vốn cũng coi như ổn.

4. Triệu Lộ Tư sẽ trở thành người đại diện cho Tencent, sau này sẽ luôn được đóng phim cấp S+ (phim trọng điểm) của Tencent.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/8/2022: Triệu Lộ Tư sẽ chỉ đóng phim trọng điểm của đài Tencent, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba cắt đứt liên lạc với nhau? - Ảnh 1

5. Sau bộ phim “Thương lan quyết” rất nhiều người trong ngành đang đặt cược vào “Hồ yêu tiểu hồng nương” và “Trường phong độ”. Dù sao thì “Trường phong độ” có đoàn làm phim không tồi, nam chính Bạch Kính Đình năm gần đây nhiệt độ tăng lên không ít, thêm vào lực lượng của IP nguyên tác, cải biên thành phim cũng dán sát tác phẩm. Bọn họ nghĩ rằng bộ phim này sẽ đạt được thành tích tốt như “Thương lan quyết”.

6. “Bất nhị chi thần” chuyển thể thành phim, vai nữ chính muốn mời Địch Lệ Nhiệt Ba, nam chính muốn mời Vương Hạc Đệ.

7. Trương Tử Phong vẫn nghĩ chính mình bị mắng là bởi vì nói chuyện yêu đương, không biết là do vấn đề từ phía bạn trai cô ấy.

8. Phía đoàn phim Thương Lan Quyết” vẫn đang thúc đẩy mạnh Ngu Thu Hân và Vương hạc Đệ tuyên truyền. Bà chủ của Vương Hạc Đệ là Sài Trí Bình - một nhà làm phim lão làng trong giới Đài Loan, bà ta cực kỳ am hiểu cách tuyên truyền.

9. Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba hiện tại không có liên lạc gì với nhau.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/8/2022: Triệu Lộ Tư sẽ chỉ đóng phim trọng điểm của đài Tencent, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba cắt đứt liên lạc với nhau? - Ảnh 2

10. Định vị của Hứa Khải trong giới showbiz hiện tại thiên về loại tiểu sinh lưu lượng.

11. Bản thân của Thành Nghị bây giờ không quá hứng thú với các bộ phim cổ trang. Không lâu trước đây, anh ấy cũng đã tỏ ý nguyện đến công ty tìm cho mình những kịch bản phim hiện đại. Công ty cũng rất tôn trọng nguyện vọng của anh ấy.

12. Từ Khai Sính lừa Cổ Lực Na Trát là đã chia tay với Trương Thiên Ái, anh ta rất dẻo miệng khiến các cô gái rất dễ sa lưới.

13. “Bắn Lén Hồ Điệp” xác định Nghê Ni, Vương Tuấn Khải. Nguyên tác là tình chị em.

14. Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ không chia tay, tình cảm ổn định.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/8/2022: Mức lương của Triệu Lộ Tư ngang với Triệu Lệ Dĩnh, Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ hợp tác lần 2?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (29/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Dương sao Hoa ngữ làng sao sao Châu Á

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