Fan 'mừng đến thét gào' khi Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi 'chốt đơn' có mặt tại tiệc mừng công Tinh Hán Xán Lạn

Sao quốc tế 31/08/2022 09:06

Truyền thông xứ Trung vừa tung ra những hình ảnh mới nhất cho thấy Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đã đến Bắc Kinh tham dự tiệc mừng công của đoàn phim Tinh Hán Xán Lạn diễn ra vào tối nay.

Mới đây, truyền thông xứ Trung vừa tung ra những hình ảnh mới nhất cho thấy Triệu Lộ Tư đã từ Hạ Môn khởi hành đến Bắc Kinh tham dự tiệc mừng công của đoàn phim Tinh Hán Xán Lạn diễn ra vào tối nay.

Fan 'mừng đến thét gào' khi Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi 'chốt đơn' có mặt tại tiệc mừng công Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư đã có mặt tham dụ tiệc mừng công của Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Theo đó, sự xuất hiện của nữ diễn viên đã khiến các fan phim phấn khích hơn bao giờ hết vì sắp được chứng kiến màn hội ngộ giữa cô nàng cùng Ngô Lỗi, được ví như Trình Thiếu Thương hội ngộ cùng Lăng Bất Nghi.

Trong khi đó về phía Ngô Lỗi, anh chàng cách đây ít tiếng cũng đã tranh thủ khởi hành từ Thâm Quyến đến Bắc Kinh để dự tiệc chúc mừng với đoàn phim. Được biết sự kiện tổ chức vào tối nay dự kiến sẽ không chỉ có sự tham gia của Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư và còn có sự góp mặt của các diễn viên phụ cũng như đạo diễn và các nhân viên trong đoàn phim.

Fan 'mừng đến thét gào' khi Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi 'chốt đơn' có mặt tại tiệc mừng công Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 2
Ngô Lỗi cũng đã xuất hiện tại bữa tiệc - Ảnh: Internet

Được biết, bộ phim Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính được chuyển thể từ tiếu thuyết Tinh Hán Xán Lạn Hạnh Thậm Chí Tai của Quan Tâm Tắc Loạn. Sau thời gian từ lúc công chiếu đến kết thúc, bộ phim đã liên tục nằm trong top những bộ phim nhiệt của mùa hè năm nay, giúp cho tên tuổi của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi có thêm chỗ đứng trong lòng khán giả.

Fan 'mừng đến thét gào' khi Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi 'chốt đơn' có mặt tại tiệc mừng công Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 3
Tinh Hán Xán Lạn được chuyển thể từ tiếu thuyết Tinh Hán Xán Lạn Hạnh Thậm Chí Tai của Quan Tâm Tắc Loạn - Ảnh: Internet

Nội dung kể về Tướng quân Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) khải hoàn trở về, trong quá trình tìm hiểu về án cũ đã quen biết Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) – Cô thiên kim bị sống ở vùng nông thôn hoang dã. Một Lăng Bất Nghi gánh trên vai mối thâm thù đại hận cùng với một Trình Thiếu Thương thiếu tình thương từ nhỏ đã thu hút nhau, trở thành cặp đôi oan gia ngõ hẹp vô cùng đáng yêu.

 

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Ekip của Tinh Hán Xán Lán dự kiến sẽ tổ chức tiệc để chúc mừng cho những thành công mà bộ phim gặt hái được trong thời gian qua. Cặp đôi chính là Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư cũng có khả năng cao sẽ đến tham dự tiệc mừng cùng đoàn phim.

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