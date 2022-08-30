"Phá đảo" mọi bảng xếp hạng nhưng Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết vẫn bị chê chỉ vì một điểm này

Sao quốc tế 30/08/2022 15:05

Dù đang gặt hái nhiều thành tích rất tốt và tên tuổi của Vương Hạc Đệ đang bùng nổ mạnh mẽ nhưng tạo hình của anh chàng trong Thương Lan Quyết vẫn bị chê ở điểm này.

Thương Lan Quyết do Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đóng chính hiện đang là cái tên hot nhất màn ảnh mùa hè cùng với Trầm Vụn Hương Phai và Tinh Hán Xán Lạn. Thương Lan Quyết đã đưa tên tuổi Vương Hạc Đệ lên hàng hotsearch và gặt hái thành tích rất tốt ở mọi bảng xếp hạng. Tuy nhiên, tạo hình của Ma tôn Đông Phương Thanh Thương của anh chàng càng về cuối lại càng bị chê. 

Cụ thể, diễn biến của Thương Lan Quyết đang đến hồi "ngược tàn tâm" khi nam chính từ một Ma tôn cao cao tại thượng nay lại trở nên yếu đuối, quỵ lụy bất chấp. Sức lực của Ma tôn vì đó cũng không còn bao nhiêu. Tiếp đó, một blogger xứ Trung đã lên bài cho rằng nhan sắc của Vương Hạc Đệ bị hại, ngày càng điêu tàn sa sút. 

'Phá đảo' mọi bảng xếp hạng nhưng Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết vẫn bị chê chỉ vì một điểm này - Ảnh 1

Một blogger xứ Trung đã lên bài cho rằng nhan sắc của Vương Hạc Đệ trong phim

bị hại, ngày càng điêu tàn sa sút.

Ảnh: Internet

Bài đăng này đã vấp phải rất nhiều phản đối của netizen khi họ cho rằng việc tạo hình của Ma tôn có phần điêu tàn là để phù hợp với người có sức lực yếu đi và phải lìa xa người mình yêu. Một số khác còn cho rằng nếu đẹp mĩ mãn như ý muốn của blogger thì chắc chắn sẽ bị chê rằng phim có tạo hình không sát với thực tế. 

'Phá đảo' mọi bảng xếp hạng nhưng Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết vẫn bị chê chỉ vì một điểm này - Ảnh 2

Không ít khán giả lên tiếng bảo vệ Vương Hạc Đệ trước bài đăng vô lí của blogger này. 

Ảnh: Internet

Qua bài đăng này có thể thấy rằng bên cạnh luồng ý kiến tích cực cũng như độ hot bùng nổ gần đây của Vương Hạc Đệ thì cũng có không ít người "hạ bệ" anh chàng một cách vô lí. Và trong thời gian tới, chắc chắn ekip truyền thông và nam diễn viên cũng sẽ vô cùng cẩn thận trong việc định hướng xây dựng hình ảnh. Bên cạnh đó cũng có thể thấy rằng những con số của bảng xếp hạng hoàn toàn phản ánh được thực lực của nam diễn viên khi không ít khán giả lên tiếng bảo vệ Vương Hạc Đệ trước bài đăng của blogger này. 

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Thương Lan Quyết Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ

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