Thương Lan Quyết: Diễn xuất đỉnh cao của Ngu Thư Hân trong phân cảnh 'tuyệt cảnh đau thương' khiến nhiều người bất ngờ

Cụ thể cách đây không lâu, khán giả đã chọn ra những "tuyệt cảnh đau thương" của màn ảnh Hoa ngữ trong 4 năm trở lại đây. Bất ngờ nhất là Thương Lan Quyết có một cảnh quay được khán giả yêu thích đưa vào danh sách này và đây cũng là phim duy nhất được đề cử trong năm 2022 này - một thành tích quá đỗi thành công của đoàn làm phim.

Dù cho ngay từ thời điểm ra mắt không nhận được nhiều ánh nhìn đánh giá cao từ phía người xem nhưng tính đến thời điểm hiện tại Thương Lan Quyết hiện đang là bộ phim làm mưa làm gió ở trên màn ảnh xứ Trung. Không chỉ mang đến cho netizen một câu chuyện hấp dẫn lôi cuốn người xem mà hiện tại bộ phim còn đang lập nhiều kỷ lục.

Năm 2021: Cảnh Thời Nghi nhảy thành (Châu Sinh Như Cố)

Năm 2022: Cảnh Tiểu Lan Hoa tự vẫn (Thương Lan Quyết)

Được biết, ngay sau khi lên sóng, cảnh Tiểu Lan Hoa (Ngu Thư Hân) tự vẫn để bảo vệ người mình yêu và cả hai tộc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Nữ diễn viên sau phân đoạn diễn xuất thần trên cũng nhận được vô vàn lời khen ngợi của khán giả với lối diễn xuất ấn tượng của mình. Từng biểu cảm đau đớn, bất lực tới kiên cường, mạnh mẽ đều được nữ diễn viên trẻ thể hiện rất chân thực khiến người xem như thể cảm nhận được nỗi đau mà nhân vật đang phải chịu đựng.

Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Có thể nói, diễn xuất của Ngu Thư Hân chính là linh hồn cảnh quay ấn tượng này. Trở lại với Thương Lan Quyết, từng được đánh giá là diễn viên chưa có thực lực nhưng mỹ nhân họ Ngu đã dần chứng minh cho tất cả thấy mọi người đã sai về cô khi những bình luận tiêu cực trước đó đều đã được xóa tan thành các lời khen và tán thưởng nhiệt liệt.

Bên cạnh cảnh phim Thương Lan Quyết thì ba phân đoạn khác cùng góp mặt trong danh sách này cũng nổi tiếng không kém. Cảnh Tố Tố (Dương Mịch) nhảy Tru Tiên đài có thể được coi là một trong những cảnh kinh điển và nổi tiếng nhất của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Trong khi đó, cả hai phân đoạn thuộc hai bộ phim hot một thời là Đông Cung và Châu Sinh Như Cố cũng đều gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem bởi độ chỉn chu trong từng khung hình cũng như diễn xuất của dàn diễn viên tham gia.

Tuy ra mắt sau nhưng không thể phủ nhận sự thành công của Thương Lan Quyết trong việc xây dựng những cảnh ngược tâm so với những bộ phim lên sóng trước. Đó cũng chính là một trong những yếu tố giúp Thương Lan Quyết nhận được sự yêu thích lớn đến như vậy.