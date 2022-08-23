Thương Lan Quyết thành công mỹ mãn, cặp đôi chính Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân còn tung 'mật ngọt' khiến fan phát cuồng

Đặc biệt, trong lúc livestream hai diễn viên còn hứa bảo đảm rằng sẽ không cãi nhau, không nói những lời không tốt về đối phương, không giận dỗi nhau và quả thật hai người tương tác rất đáng yêu từ đầu đến cuối. Khán giả bày tỏ chắc Ngu Thư Hân phải kìm chế vì mấy lần định quát Vương Hạc Đệ nhưng giữa chừng nghĩ đến hứa hẹn lúc đầu nên đành phải thôi.

Hai diễn viên đã tạo được phản ứng hóa học rất ngọt ngào của Nguyệt Tôn Đông Phương đầu bò ( Vương Hạc Đệ ) và Hoa Lan nhỏ ( Ngu Thư Hân ) khiến khán giả thích thú.

Có không ít phim cổ trang Hoa ngữ thời gian gần đây luôn bị chê bai kĩ xảo nghèo nàn. Tuy nhiên, với phim của Ngu Thư Hân, khán giả lại khen kĩ xảo tốt và trang phục của các nhân vật tinh tế.

Tinh cho đến thời điểm hiện tại, Thương Lan Quyết đã và đang là bộ phim được đánh giá rất cao ở thời điểm hiện tại. Điều này tới từ kịch bản chặt chẽ từ biên kịch lẫn sự kết hợp giữa cặp đôi chính Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân.

Điều khiến "Thương Lan Quyết" trở nên đặc biệt so với các phim cổ trang khác chính là nam chính trong phim thuộc tuyến phản diện, khác hoàn toàn với tuýp nam chính thường thấy.

Thương Lan Quyết đang có được thành công bất ngờ - Ảnh: Internet

Nữ chính Hoa Lan nhỏ là ngốc bạch ngọt, quen thuộc trong phim ngôn tình nhưng không bị làm quá, vẫn có những tình tiết cho thấy sự nhanh nhẹn, thông minh.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là sự khởi đầu của Thương Lan Quyết và cả Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân còn phải chứng tỏ nhiều thứ nữa mới có hy vọng bứt lên thành diễn viên có thực lực trong năm nay.

Bởi trước đó không lâu nhiều người vẫn cho rằng diễn xuất của Vương Hạc Đệ trong "Thương Lan Quyết" không quá xuất sắc. Nhiều phân đoạn nam diễn viên vẫn thể hiện sự đơ cứng. Tuy nhiên, nhân vật Ma tôn Đông Phương Thanh Thương được xây dựng với tính cách bá đạo, thú vị, là điểm thu hút khán giả. Sự mới mẻ của hình tượng nhân vật che bớt đi điểm yếu diễn xuất của tài tử sinh năm 1998. Tạo hình trong phim "Thương Lan Quyết" cũng được đánh giá đẹp hơn trong "Ngộ Long".

Nhờ thành công của phim, mọi thông tin liên quan tới đời tư, tính cách, sự nghiệp của Vương Hạc Đệ đều được khán giả quan tâm. Có ngày, nam diễn viên chiếm 10 vị trí trong Top 20 chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên Weibo. Trước khi nổi tiếng, tạp chí mà Vương Hạc Đệ là gương mặt trang bìa chỉ bán được 140 bản, nhưng hiện tại, con số này là 60.000 bản. "Thương Lan Quyết" thực sự đã giúp Vương Hạc Đệ đổi đời.