Vừa mới nổi tiếng trở lại, Vương Hạc Đệ đã vướng rắc rối ngay lập tức

Sao quốc tế 21/08/2022 18:17

Vừa nổi lên từ Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ đã phải lên tiếng xin lỗi vì ồn ào đời tư.

Vương Hạc Đệ từng là diễn viên kém tiếng của giới giải trí Hoa ngữ. Những bộ phim anh tham gia như Vườn Sao Băng, Ngộ Long, Cuộc Sống Lý Trí đều không gây được tiếng vang.  

Đến Thương Lan Quyết, nam diễn viên bất ngờ thu hút sự quan tâm từ công chúng. Cuộc sống của anh cũng trở thành chủ đề gây chú ý.

Trước khi nổi tiếng, ít ai để ý xem Vương Hạc Đệ làm gì, ở đâu?. Tuy nhiên, việc nổi tiếng cũng khiến anh chàng gặp phải những rắc rối không đáng có. Cụ thể mới đây, Vương Hạc Đệ liên tục bị bóc chuyện đời tư. Ngoài việc có bạn gái ngoài ngành giải trí, nam diễn viên còn bị phát hiện đã xăm mình, uống rượu, vừa lái xe vừa hút thuốc.

Vừa mới nổi tiếng trở lại, Vương Hạc Đệ đã vướng rắc rối ngay lập tức - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, những hành vi này chưa gây tổn hại đến danh tiếng của anh. Phải đến khi bị tố ồn ào về chuyện xét nghiệm Covid-19, nam diễn viên mới vướng vào rắc rối.

Cụ thể, trên mạng đã lan truyền hình ảnh Vương Hạc Đệ đi test Covid-19 cùng trợ lý. Nhưng thời điểm đó, chỉ có trợ lý xếp hàng chờ để xét nghiệm.  

Một lúc sau nam diễn viên mới xuất hiện nhưng thay vì xếp hàng như bao người, Vương Hạc Đệ lại ngang nhiên đứng trước vị trợ lý của mình khiến nhiều người có ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía anh chàng. 

Vừa mới nổi tiếng trở lại, Vương Hạc Đệ đã vướng rắc rối ngay lập tức - Ảnh 2
Vương Hạc Đệ cùng trợ lý của mình - Ảnh: Internet

Việc nam diễn viên lấy trợ lý xếp hàng thay mình trong khi nhiều người dân phải chờ đợi bị đánh giá xấu. Trên mạng bất ngờ xảy ra tranh cãi, một bộ phận nhận xét nam diễn viên không tôn trọng người khác.

Trước phản ứng từ dư luận, trợ lý của Vương Hạc Đệ đã lên tiếng xin lỗi. Người này cho biết, vì nam diễn viên phải nghe điện thoại nên mới chừa khoảng trống cho anh. Đồng thời, trợ lý cũng đã giải thích với người xếp hàng ở đằng sau.

Vương Hạc Đệ cũng nhanh chóng chia sẻ lại bài viết của trợ lý. Anh gửi lời xin lỗi tới công chúng vì đã gây ra ảnh hưởng không tốt.

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