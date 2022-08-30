Vương Hạc Đệ "nằm mơ cũng không ngờ" nhờ Thương Lan Quyết nên được ngồi chiếu trên cùng Cung Tuấn, Lý Hiện

Không còn là "nam thần mặt đơ", nhân vật Ma tôn Đông Phương Thanh Thương dường như sinh ra dành cho Vương Hạc Đệ. Nhân vật này đã trở thành chủ đề nóng trên Weibo hơn 100 lần. Ở thời kì đỉnh cao truyền thông, nam diễn viên từng chiếm 10/20 hotsearch bạo đỏ mạng xã hội.

Bên cạnh Trầm Vụn Hương Phai và Tinh Hán Xán Lạ, Thương Lan Quyết là một trong những siêu phẩm truyền hình tạo sức nóng vào hè 2022. Nhờ có Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ từ một nam thần vô danh trở thành "minh tinh bùng nổ" ngang hàng với các đàn anh như Lý Hiện , Cung Tuấn.

Trường hợp của Vương Hạc Đệ khiến Cbiz không ngừng nhớ tới Cung Tuấn với Trần Tình Lệnh và Lý Hiện với Cá Mực Hầm Mật.

Không những thế, tài khoản cá nhân của Vương Hạc Đệ cũng tăng chóng mặt với trung bình 300.000 tài khoản theo dõi mới. Weibo của anh chàng từ ngày Thương Lan Quyết ra mắt đến nay đã có sương sương thêm 13,45 triệu người hâm mộ.

Ảnh: Internet

Trường hợp của Vương Hạc Đệ khiến Cbiz không ngừng nhớ tới Cung Tuấn với Trần Tình Lệnh và Lý Hiện với Cá Mực Hầm Mật. Tên tuổi của những nam minh tinh này nổi lên sau một đêm và sau đó bùng nổ khắp cõi mạng.

Đây là một thành tích đáng nể đối với diễn viên trẻ như Vương Hạc Đệ, đặc biệt là khi nam diễn viên có xuất thân hoàn toàn không phải từ các trường nghệ thuật. Nam tài tử sinh năm 1998 tốt nghiệp Học viện chuyên hàng không Tây Nam và sau đó làm tiếp viên hàng không.

Vương Hạc Đệ cũng từng chia sẻ rằng anh có nằm mơ cũng không ngờ rằng mình và Thương Lan Quyết có được ngày hôm nay. Ảnh: Internet

Vương Hạc Đệ cũng từng chia sẻ rằng anh có nằm mơ cũng không ngờ rằng mình và Thương Lan Quyết có được ngày hôm nay. Hiện tại, đội ngũ truyền thông của anh đang tích cực kiểm soát các hình ảnh của nam diễn viên và lên kế hoạch định hướng hình ảnh trong thời gian sắp tới.