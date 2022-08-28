Thương Lan Quyết bất ngờ bị Cnet tố 'trộm' nhiệt của nữ diễn viên này

Sao quốc tế 28/08/2022 07:31

Thương Lan Quyết bất ngờ bị khán giả phát hiện cố tình 'trộm' nhiệt của Dương Mịch.

Dương Mịch được đánh giá là minh tinh đắt giá nhất showbiz Trung Quốc với những chỉ số tích cực. Nữ diễn viên phát triển toàn diện ở các mảng phim ảnh, thời trang, show giải trí, chính nhờ đó mà cô nàng đã trở thành ngôi sao được săn đón và có tầm ảnh hưởng cực lớn bậc nhất Cbiz

Chính độ nổi tiếng phủ rộng của mình hiện tại, mà không ít lần nhiều khán giả cho rằng có nhiều trường hợp "trộm nhiệt" của nữ diễn viên. 

Thương Lan Quyết bất ngờ bị Cnet tố 'trộm' nhiệt của nữ diễn viên này - Ảnh 1
Fan Dương Mịch bất ngờ phát hiện idol bị Thương Lan Quyết "trộm nhiệt" 

Cụ thể mới đây, cộng đồng người hâm mộ của Dương Mịch đã phát hiện ra, hashtag "Dương Mịch trong Hoa Thiếu bị nhầm 3 lần", nhãn phân loại ghi rõ "Tống nghệ/Thương Lan Quyết".

Như vậy, nếu tìm hashtag "Thương Lan Quyết" thì chủ đề hot liên quan lại là "Dương Mịch trong Hoa Thiếu bị nhầm 3 lần". Fans Dương Mịch hiện đang rất bức xúc vì Dương Mịch bị Thương Lan Quyết trộm nhiệt trắng trợn. Khán giả tỏ ra khó chịu vì lượt đọc cao như thế cũng sẽ tính cho cả Thương Lan Quyết. 

Thương Lan Quyết bất ngờ bị Cnet tố 'trộm' nhiệt của nữ diễn viên này - Ảnh 2

Bộ phim huyền huyễn Thương Lan Quyết do Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đóng chính hiện đang là một trong những chủ đề nóng được cộng đồng mạng đem ra bàn tán. Không chỉ nổi lên nhờ kịch bản hấp dẫn, dàn diễn viên ngoại hình sáng mà Thương Lan Quyết còn gây tranh cãi với cách marketing bất chấp của nền tảng IQIYI. 

Thương Lan Quyết bất ngờ bị Cnet tố 'trộm' nhiệt của nữ diễn viên này - Ảnh 3

Sau khi thông tin bùng nổ, nhiều luồng ý kiến đã được đưa ra. Có người cho rằng việc này chỉ là một sự hiểu lầm tới từ bộ phận marketing của đoàn làm phim Thương Lan Quyết cũng như nền tảng IQIYI, không liên quan đến dàn diễn viên. Một bộ phận người xem khác lại chỉ trích Thương Lan Quyết, cho rằng đoàn làm phim đang cố tình tạo ra drama để lôi kéo người xem cũng như tăng nhiệt độ cho tác phẩm. 

Thương Lan Quyết bất ngờ bị Cnet tố 'trộm' nhiệt của nữ diễn viên này - Ảnh 4

Trong vụ lùm xùm này, bộ phim lên sóng cùng thời điểm Trầm Vụn Hương Phai cũng bất ngờ bị réo gọi. Trước đó, Thương Lan Quyết cũng từng bị cộng đồng mạng tố 'trộm' số liệu của Trầm Vụn Hương Phai, việc này đã khiến cộng đồng fan hai bên "chiến" nhau trong suốt khoảng thời gian dài và ảnh hưởng tới cả uy tín của đoàn làm phim.  

Thương Lan Quyết bất ngờ bị Cnet tố 'trộm' nhiệt của nữ diễn viên này - Ảnh 5

Một số bình luận của khán giả:

- Cái phim này hay thì hay nhưng ngày nào cũng có đề tài để thảo luận, khán giả theo dõi phim thôi mà cũng phát mệt theo. 

- Còn nói Thương Lan Quyết trộm nhiệt Trầm Vụn Hương Phai trong khi 2 phim 2 nền tảng khác nhau? Phim Trầm Vụn Hương Phai trộm nhiệt Băng Vũ Hỏa thì kêu Băng Vũ Hỏa flop cần gì trộm. Vậy giờ cũng bài ca cũ, Thương Lan Quyết hot hơn mọi thứ thì việc gì phải đi trộm nhiệt? 

- Lại chỉ là một chiêu thức marketing thôi mà, ai rồi cũng được lợi. Thương Lan Quyết không biết có bạo không nhưng mà chiêu thức quảng bá đang được đẩy mạnh rồi nhỉ. 

- Thương Lan Quyết còn bị lỗi dữ liệu bên Baidu nên bị hơn 19 ngày không được xuất hiện trên bảng xếp hạng kìa. Trong khi lấy một hashtag rồi bảo trộm nhiệt thì hơi buồn cười. Phim số liệu tốt đều chứ có phải 1-2 số đâu mà bảo trộm. 

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Từ khóa:   Thương Lan Quyết Dương Mịch Trầm Vụn Hương Phai sao hoa ngữ Phim Hoa Ngữ hay Cbiz

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