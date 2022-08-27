Vương Hạc Đệ ‘phất như diều gặp gió’, chắc suất đóng chính 3 dự án lớn sau thành công của Thương Lan Quyết

Sao quốc tế 27/08/2022 16:23

Từng là nam diễn viên kém tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, Vương Hạc Đệ bất ngờ lội ngược dòng sau thành công lớn của Thương Lan Quyết.

Vương Hạc Đệ sinh năm 1998, tại Lạc Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tài tử họ Vương tốt nghiệp chuyên ngành tiếp viên hàng không của một trường hàng không ở Tây Nam, Trung Quốc. Anh từng làm thêm nghề làm mẫu ảnh cho một vài thương hiệu, song vì yêu thích diễn xuất và ngoại hình điển trai nên cuối cùng anh đã rẽ ngang sang con đường nghệ thuật.

Vương Hạc Đệ ‘phất như diều gặp gió’, chắc suất đóng chính 3 dự án lớn sau thành công của Thương Lan Quyết - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ là cái tên đang nổi ở Trung Quốc, không chỉ nhờ thành công của Thương Lan Quyết, mà anh còn biết đến nhờ sở hữu vẻ ngoài chuẩn nam thần. 

Vương Hạc Đệ sở hữu gương mặt bắt mắt cùng chiều cao lên tới 1m85, khi mới vào showbiz anh vướng tin đồn là "phú nhị đại" (thế hệ thứ 2 trong những gia đình tài phiệt). Song thực tế nam diễn viên lại có xuất thân khá bình dân. Cha mẹ anh mở một cửa hàng xiên que nướng tại quê nhà. Trong quán ăn cũng treo rất nhiều ảnh Vương Hạc Đệ.

Vương Hạc Đệ bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2018. Sau 4 năm, anh mới đóng 6 phim truyền hình, tất cả đều được giao vai chính. Đáng nói không bộ phim nào của nam diễn viên có thành tích tốt hay điểm chất lượng cao. Vương Hạc Đệ từng bị xem là "hố đen diễn xuất" trong showbiz Trung Quốc. Tài tử sinh năm 1998 từng bị trao giải Cây Chổi Vàng cho Nam diễn viên tệ nhất mảng truyền hình vào năm 2021.

Vương Hạc Đệ ‘phất như diều gặp gió’, chắc suất đóng chính 3 dự án lớn sau thành công của Thương Lan Quyết - Ảnh 2
Trước đó, nam diễn viên không được đánh giá cao về diễn xuất 

Có vẻ ngoài điển trai, nhưng vì diễn xuất kém, thành tích phim bết bát, Vương Hạc Đệ từng ngụp lặn giữa thị trường giải trí Trung Quốc. Thời gian dài, anh duy trì tên tuổi bằng việc tham gia show thực tế. Mãi đên khi anh tham gia vào vai chinh của Thương Lan Quyết, tên tuổi của tài tử mới vụt sáng bất ngờ. Thương lan quyết không chỉ là phim truyền hình giúp Vương Hạc Đệ đổi vận, còn cứu nguy cho sự nghiệp lao dốc không phanh của anh.

Vương Hạc Đệ ‘phất như diều gặp gió’, chắc suất đóng chính 3 dự án lớn sau thành công của Thương Lan Quyết - Ảnh 3Vương Hạc Đệ ‘phất như diều gặp gió’, chắc suất đóng chính 3 dự án lớn sau thành công của Thương Lan Quyết - Ảnh 4

Chính độ nổi tiếng đang ngày càng lan rộng, những dự án của anh chàng trong thời gian sắp tới cũng liên tục thu hút sự chú ý của khán giả. Sức hút của anh chàng được nâng lên rõ rệt, bằng chứng là Chỉ trong vòng 2 ngày đã có đến 3 dự án tung tin đồn nam diễn viên đảm nhận vai chính, sánh vai cùng dàn lưu lượng nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Những dự án này bao gồm:

Trường Lăng: Vương Hạc Đệ – Lưu Diệc Phi

Thần Ẩn (Thiên Cổ Quyết Trần 2): Vương Hạc Đệ – Triệu Lộ Tư

Phượng Lai Tê: Vương Hạc Đệ – Tống Thiến

Vương Hạc Đệ ‘phất như diều gặp gió’, chắc suất đóng chính 3 dự án lớn sau thành công của Thương Lan Quyết - Ảnh 5

Có thể dễ dàng nhận thấy, nếu những thông tin trên mạng xã hội hiện đang lan truyền là sự thật thì rất có khả năng Vương Hạc Đệ sẽ có cơ hội hợp tác cùng dàn lưu lượng nổi tiếng bậc nhất trong giới. 

Bên cạnh những bình luận bày tỏ sự vui mừng đối với thành công của anh chàng thì cũng có không ít khán giả cho rằng anh chàng không phù hợp khi sánh đôi cùng dàn diễn viên nữ trên, đặc biệt là hai đàn chị Lưu Diệc Phi và Tống Thiến. Bên cạnh đó, các bộ phim này cũng từng xuất hiện tin đồn tiếp xúc với nhiều nam diễn viên trước đó nên lâu dần, các nguồn tin cũng không còn đáng tin cậy nữa. 

Vương Hạc Đệ ‘phất như diều gặp gió’, chắc suất đóng chính 3 dự án lớn sau thành công của Thương Lan Quyết - Ảnh 6Vương Hạc Đệ ‘phất như diều gặp gió’, chắc suất đóng chính 3 dự án lớn sau thành công của Thương Lan Quyết - Ảnh 7

Với thành tích ấn tượng, người hâm mộ đã ưu ái bình chọn Vương Hạc Đệ là "Chàng trai tháng Tám", ngôi sao thành danh bậc nhất mùa phim hè xứ tỷ dân năm 2022.

Vương Hạc Đệ 'chốt đơn' phim mới, được nhắm đến làm vai chính đóng cùng nữ diễn viên này

Vương Hạc Đệ 'chốt đơn' phim mới, được nhắm đến làm vai chính đóng cùng nữ diễn viên này

Sau thành công của Thương Lan Quyết, nhiều thông tin cho biết Vương Hạc Đệ có thể sẽ có cơ hội cùng hợp tác với Lưu Diệc Phi trong dự án phim mới.

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