Sự nghiệp của Vương Hạc Đệ 'bùng nổ' sau khi Thương Lan Quyết phát sóng, nhiều sao nam bất ngờ được gọi tên

Sao quốc tế 26/08/2022 20:05

Sau khi "Thương Lan Quyết" phát sóng, sự quan tâm của khán giả đối với Vương Hạc Đệ ngày càng tăng một cách nhanh chóng.

Sau khi "Thương Lan Quyết" phát sóng, sự quan tâm của khán giả đối với Vương Hạc Đệ ngày càng tăng một cách nhanh chóng, cậu chàng trở thành nghệ sĩ có lượng người hâm mộ tăng lên 1 ngày cao nhất năm 2022.

Cụ thể, lượng người theo dõi trên trang cá nhân weibo của Vương Hạc Đệ được thống kê tăng 300 nghìn/ngày, thông tin đã nhanh chóng chiếm vị trí No.1 bảng giải trí, điều này thể hiện sự chú ý của cư dân mạng đối với tin tức về Vương Hạc Đệ.

Sự nghiệp của Vương Hạc Đệ 'bùng nổ' sau khi Thương Lan Quyết phát sóng, nhiều sao nam bất ngờ được gọi tên - Ảnh 1

Bên cạnh đó, không ít người nhớ tới hiện tượng "Bạn trai tháng 7" Lý Hiện vào mùa hè 2019. Cùng với sức nóng của "Thân Ái Nhiệt Ái", Lý Hiện đã phá kỷ lục tăng 1 triệu người theo dõi chỉ trong 1 ngày. Weibo của Lý Hiện chỉ có hơn 3 triệu người hâm mộ trước khi phim phát sóng. Ngày ghi hình chương trình Happy Camp anh đến trường quay đơn độc mà không có sự tiếp ứng nào.

Sau khi kết thúc chiếu phim, tài khoản Weibo của Lý Hiện đã có hơn 17 triệu người theo dõi. Trong khi đó, Tiêu Chiến tăng 16,77 triệu người theo dõi và Vương Nhất Bác tăng 16,07 triệu người theo dõi trong năm 2019 sau khi "Trần Tình Lệnh" kết thúc phát sóng. Năm 2019, khái niệm "tam bạo bạo" ra đời dùng để nói về 3 nghệ sĩ này. Cũng có cư dân mạng chỉ ra thời kỳ "Cổ Kiếm Kỳ Đàm", lượng người theo dõi tăng trong 1 đêm của Lý Dịch Phong là 4 triệu người theo dõi.

Sự nghiệp của Vương Hạc Đệ 'bùng nổ' sau khi Thương Lan Quyết phát sóng, nhiều sao nam bất ngờ được gọi tên - Ảnh 2

Một số cư dân mạng cho rằng để xem một người có thực sự bạo hay không thì hãy đợi 1-2 tháng sau khi bộ phim phát sóng, dữ liệu còn có thể chiếm top hay không. Vì vậy hiện tại còn quá sớm để đánh giá về Vương Hạc Đệ, tuy nhiên không thể phủ nhận rằng, Vương Hạc Đệ là một trong những nghệ sĩ hot nhất mùa hè 2022 này.

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