Dung nhan bạn gái Vương Hạc Đệ: Tình đầu từ thuở đi học, bên nhau từ khi cả hai chưa có gì trong tay

Sao quốc tế 25/08/2022 10:05

Bạn gái của Vương Hạc Đệ là người không hoạt động trong ngành giải trí, cặp đôi hẹn hò đã được 6 năm và là mối tình đầu của nhau.

Theo truyền thông Trung Hoa, mới đây có tin đồn Vương Hạc Đệ đã cùng bạn gái ra sân bay. Tuy nhiên công ty chủ quản của nam diễn viên đã phản hồi về sự việc này: "Đừng tung tin đồn, người ở sân bay là nhân viên của công ty chúng tôi. Cô ấy đã làm việc từ tháng 2 năm nay".

vuong hac de 1
Công ty chủ quản phủ nhận chuyện Vương Hạc Đệ đã cùng bạn gái ra sân bay - Ảnh: Internet

Cư dân mạng cho rằng đây là hành động "bôi xấu" Vương Hạc Đệ của một phe giấu mặt vì anh đang ngày càng nổi tiếng nhờ thành công của Thương Lan Quyết. Bên cạnh đó, từ lâu bạn gái thật của Vương Hạc Đệ đã lộ diện, cô tên là Lưu Nghệ và theo học chuyên ngành kiểm tra an ninh hàng không. Cặp đôi là mối tình đầu của nhau và đã ở bên nhau từ khi học đại học.

vuong hac de 2
Vương Hạc Đệ đã có bạn gái được 6 năm - Ảnh: Internet

 vuong hac de 3

Khi Vương Hạc Đệ tham gia vào dự án Tân Vườn Sao Băng, Lưu Nghệ đã thường xuyên đến phim trường thăm bạn trai. Cặp đôi còn thường xuyên bị bắt gặp cùng nhau chơi bóng rổ, mặc đồ đôi hay đi hẹn hò trên phim trường.

Tuy nhiên, ở thời điểm đó, Vương Hạc Đệ không có quá nhiều tiếng tăm nên việc anh có bạn gái nhanh chóng bị lắng xuống. Hiện tại, vì danh tiếng đã khác xưa nên nam diễn viên cũng kín đáo hơn trong chuyện tình cảm, tránh để bạn gái chịu áp lực.

vuong hac de 4

Với thông tin Vương Hạc Đệ đã có bạn gái được nhiều năm nay, người hâm mộ của anh có những phản ứng tích cực. Đa phần mọi người đều cho rằng chỉ cần anh chàng không ngoại tình và không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc là được.

Sau Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ và Ngu Thư có thể tái hợp trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương? Fan phấn khích và bật chế độ 'chờ'

Sau Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ và Ngu Thư có thể tái hợp trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương? Fan phấn khích và bật chế độ 'chờ'

Mạng xã hội Trung Quốc bất ngờ lan truyền thông tin cho biết dự án phim truyền hình Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương hiện đang lên kế hoạch chuyển thể phần mới là Vương Quyền. Theo đó, hai vai diễn nam nữ chính hiện đang được nhắm tới cặp đôi Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Hạc Đệ bạn gái Vương Hạc Đệ diễn viên Vương Hạc Đệ sao Hoa ngữ sao châu Á cbiz tin tức sao hoa ngữ giải trí tin tức giải trí

TIN LIÊN QUAN

Sau Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ và Ngu Thư có thể tái hợp trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương? Fan phấn khích và bật chế độ 'chờ'

Sau Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ và Ngu Thư có thể tái hợp trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương? Fan phấn khích và bật chế độ 'chờ'

Vương Hạc Đệ 'chốt đơn' phim mới, được nhắm đến làm vai chính đóng cùng nữ diễn viên này

Vương Hạc Đệ 'chốt đơn' phim mới, được nhắm đến làm vai chính đóng cùng nữ diễn viên này

Quá khứ nổi loạn của Vương Hạc Đệ: Bỏ bê học hành, là "lưu manh" có tiếng nhưng vẫn được dân tình yêu quý vì điều này

Quá khứ nổi loạn của Vương Hạc Đệ: Bỏ bê học hành, là "lưu manh" có tiếng nhưng vẫn được dân tình yêu quý vì điều này

Thương Lan Quyết thành công mỹ mãn, cặp đôi chính Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân còn tung 'mật ngọt' khiến fan phát cuồng

Thương Lan Quyết thành công mỹ mãn, cặp đôi chính Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân còn tung 'mật ngọt' khiến fan phát cuồng

Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ cán mốc 10.000 điểm trên nền tảng IQIYI, trở thành phim chiếu mạng sở hữu độ phổ biến cao nhất năm nay

Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ cán mốc 10.000 điểm trên nền tảng IQIYI, trở thành phim chiếu mạng sở hữu độ phổ biến cao nhất năm nay

Lý do Vương Hạc Đệ bị Ngu Thư Hân 'bỏ rơi', đành phải đi quảng bá 'Thương Lan Quyết' một mình

Lý do Vương Hạc Đệ bị Ngu Thư Hân 'bỏ rơi', đành phải đi quảng bá 'Thương Lan Quyết' một mình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 3 giờ 0 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 8 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI