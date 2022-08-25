Dung nhan bạn gái Vương Hạc Đệ: Tình đầu từ thuở đi học, bên nhau từ khi cả hai chưa có gì trong tay

Bạn gái của Vương Hạc Đệ là người không hoạt động trong ngành giải trí, cặp đôi hẹn hò đã được 6 năm và là mối tình đầu của nhau.

Theo truyền thông Trung Hoa, mới đây có tin đồn Vương Hạc Đệ đã cùng bạn gái ra sân bay. Tuy nhiên công ty chủ quản của nam diễn viên đã phản hồi về sự việc này: "Đừng tung tin đồn, người ở sân bay là nhân viên của công ty chúng tôi. Cô ấy đã làm việc từ tháng 2 năm nay".

Công ty chủ quản phủ nhận chuyện Vương Hạc Đệ đã cùng bạn gái ra sân bay - Ảnh: Internet

Cư dân mạng cho rằng đây là hành động "bôi xấu" Vương Hạc Đệ của một phe giấu mặt vì anh đang ngày càng nổi tiếng nhờ thành công của Thương Lan Quyết. Bên cạnh đó, từ lâu bạn gái thật của Vương Hạc Đệ đã lộ diện, cô tên là Lưu Nghệ và theo học chuyên ngành kiểm tra an ninh hàng không. Cặp đôi là mối tình đầu của nhau và đã ở bên nhau từ khi học đại học.

Vương Hạc Đệ đã có bạn gái được 6 năm - Ảnh: Internet

Khi Vương Hạc Đệ tham gia vào dự án Tân Vườn Sao Băng, Lưu Nghệ đã thường xuyên đến phim trường thăm bạn trai. Cặp đôi còn thường xuyên bị bắt gặp cùng nhau chơi bóng rổ, mặc đồ đôi hay đi hẹn hò trên phim trường.

Tuy nhiên, ở thời điểm đó, Vương Hạc Đệ không có quá nhiều tiếng tăm nên việc anh có bạn gái nhanh chóng bị lắng xuống. Hiện tại, vì danh tiếng đã khác xưa nên nam diễn viên cũng kín đáo hơn trong chuyện tình cảm, tránh để bạn gái chịu áp lực.

Với thông tin Vương Hạc Đệ đã có bạn gái được nhiều năm nay, người hâm mộ của anh có những phản ứng tích cực. Đa phần mọi người đều cho rằng chỉ cần anh chàng không ngoại tình và không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc là được.

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