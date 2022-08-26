Danh tiếng vừa mới nổi trở lại, Vương Hạc Đệ đã liên tục bị đào bới chuyện tình cảm khiến fan bất lực

Sao quốc tế 26/08/2022 17:27

Chưa kịp tận hưởng sự nổi tiếng trong bao lâu Vương Hạc Đệ đã liên tiếp vướng phải vận đen khiến fan bất lực.

Ngày 24/8, tin đồn Vương Hạc Đệ đính hôn với bạn gái ngoài ngành leo thẳng lên hạng 1 bảng Hot Search mục Giải trí của Weibo khiến nhiều người bàng hoàng. Blogger tung tin cho biết phía Vương Hạc Đệ muốn công khai nhưng công ty không cho phép vì sợ ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp. 

Danh tiếng vừa mới nổi trở lại, Vương Hạc Đệ đã liên tục bị đào bới chuyện tình cảm khiến fan bất lực - Ảnh 1
Bài viết và văn bản từ luật sư của phía Vương Hạc Đệ - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, vào ngày 22/8, Vương Hạc Đệ bị cho là đến sân bay cùng bạn gái. Tin đồn này cũng chiếm hạng 1 trên bảng Hot Search Giải trí. Phía ekip của nam diễn viên ngay lập tức cho biết người đi cùng không phải người yêu mà là một nhân viên bên team ekip của anh chàng bởi trợ lý thông báo bị ốm. 

Năm 2020, truyền thông Trung Quốc tung video Vương Hạc Đệ đi dạo và tương tác thân mật với một cô gái, làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Thời điểm phim Ngộ Long lên sóng, tin đồn về bạn gái ngoài ngành của Vương Hạc Đệ bị khơi lại và tiếp tục bị đào lại trong năm nay, khi Thương Lan Quyết gây sốt. Tin đồn lan truyền hé lộ bạn gái Vương Hạc Đệ là tình đầu, cả hai yêu nhau từ thời Đại học, từng chia tay và tái hợp. Về những tin đồn này, phía Vương Hạc Đệ không đưa ra phản hồi.

Danh tiếng vừa mới nổi trở lại, Vương Hạc Đệ đã liên tục bị đào bới chuyện tình cảm khiến fan bất lực - Ảnh 2
Bạn gái tin đồn của nam diễn viên - Ảnh: Báo Tiền Phong  

Từ sau khi Thương Lan Quyết gây sốt màn ảnh, danh tiếng lẫn giá trị thương mại của Vương Hạc Đệ, cũng như các diễn viên tăng vọt. Độ nổi tiếng tăng nhanh khiến mọi động thái của Vương Hạc Đệ đều được cư dân mạng quan tâm, các tin đồn lẫn tranh cãi cũng bắt đầu nổi lên.

Người hâm mộ tỏ rõ sự bất lực lẫn khó chịu vì cho rằng nam diễn viên bị soi xét quá mức, thậm chí bị cố ý bôi xấu để kìm hãm sự nổi tiếng. Một cư dân mạng Việt mỉa mai về những tin đồn không đâu bủa vây nam diễn viên: "Hôm trước thì bạn gái là trợ lý, hôm thì đeo vòng đôi, nay thì đính hôn, mai chắc có tin ẩn hôn, ngày kia là sinh con, ngày kìa là có nếp có tẻ mất".

Danh tiếng vừa mới nổi trở lại, Vương Hạc Đệ đã liên tục bị đào bới chuyện tình cảm khiến fan bất lực - Ảnh 3
Thương Lan Quyết đang giúp danh tiếng của Vương Hạc Đệ lên tầm cao mới - Ảnh: Báo Tiền Phong  

Ngay cả khi việc Vương Hạc Đệ có bạn gái là sự thật, đa số fan của nam diễn viên khẳng định tôn trọng lựa chọn và đời tư của anh, chỉ cần không làm việc trái với đạo đức, pháp luật là được.

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Mới đây, trong buổi phát sóng trực tiếp tuyên truyền bộ phim "Thương Lan Quyết", nữ diễn viên Ngu Thư Hân và nam diễn viên Vương Hạc Đệ đã có những màn tương tác vô cùng nhí nhảnh và đáng yêu.

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