Vừa nổi tiếng nhờ Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ đã đính hôn với bạn gái lâu năm

Thông tin nam thần Vương Hạc Đệ đã đính hôn với bạn gái lâu năm đang khiến cộng đồng mạng xứ Trung xôn xao vô cùng.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, cư dân mạng xứ Trung đang truyền tai nhau tin đồn nam diễn viên Vương Hạc Đệ và bạn gái lâu năm của mình đã đính hôn với nhau.

Xôn xao thông tin Vương Hạc Đệ và bạn gái lâu năm của mình đã đính hôn với nhau - Ảnh: Internet

Theo đó, Vương Hạc Đệ sau khi đính hôn đã rất hạnh phúc và muốn công khai chuyện này cho mọi người cùng biết. Tuy nhiên, phía công ty chủ quản của nam diễn viên lại không đồng thuận với ý định này vì anh đang phát triển thuận lợi, nếu công khai thì sẽ mất nhiều hơn được. Không những vậy, nếu sau này đóng phim thì việc "xào couple để quảng bá phim sẽ bị ảnh hưởng nhiều.

Công ty quản lý phủ nhận chuyện Vương Hạc Đệ và bạn gái đính hôn - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, tránh để tin đồn đi xa hơn, phía công ty quản lý của Vương Hạc Đệ đã lên tiếng phủ nhận và đồng thời ra văn bản truy cứu trách nhiệm pháp lý với những người tung tin sai sự thật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nam diễn viên.

Được biết, bạn gái của Vương Hạc Đệ tên là Lưu Nghệ và theo học chuyên ngành kiểm tra an ninh hàng không. Cặp đôi là mối tình đầu của nhau và đã ở bên nhau từ khi học đại học.

Vương Hạc Đệ và bạn gái là mối tình đầu của nhau và đã ở bên nhau từ khi học đại học - Ảnh: Internet

Khi Vương Hạc Đệ tham gia vào dự án Tân Vườn Sao Băng, Lưu Nghệ đã thường xuyên đến phim trường thăm bạn trai. Cặp đôi còn thường xuyên bị bắt gặp cùng nhau chơi bóng rổ, mặc đồ đôi hay đi hẹn hò trên phim trường.

Tuy nhiên, ở thời điểm đó, Vương Hạc Đệ không có quá nhiều tiếng tăm nên việc anh có bạn gái nhanh chóng bị lắng xuống. Hiện tại, vì danh tiếng đã khác xưa nên nam diễn viên cũng kín đáo hơn trong chuyện tình cảm, tránh để bạn gái chịu áp lực.

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