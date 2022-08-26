Trước khi Thương Lan Quyết làm mưa làm gió, “Ma tôn Đông Phương Thanh Thương” từng được ưu ái trong nhiều vai chính

Sao quốc tế 26/08/2022 12:06

Vương Hạc Đệ từng bị cho là nhận sự “o bế” trước khi Thương Lan Quyết gây sốt.

Thương Lan Quyết đang là tác phẩm truyền hình nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Phim thống lĩnh top đầu chủ đề tìm kiếm hot trên mạng xã hội Weibo trong thời gian phát sóng.

Trước khi Thương Lan Quyết làm mưa làm gió, “Ma tôn Đông Phương Thanh Thương” từng được ưu ái trong nhiều vai chính - Ảnh 1
Thương Lan Quyết thống lĩnh top đầu chủ đề tìm kiếm hot trên mạng xã hội Weibo

Thành tích đáng nể của phim giúp nam chính Vương Hạc Đệ từ nghệ sĩ lận đận, mờ nhạt trở thành ngôi sao lớn chỉ sau một đêm.

Quá trình phát sóng, chỉ tính riêng tên Vương Hạc Đệ và nhân vật Ma tôn Đông Phương Thanh Thương do anh đóng trở thành chủ đề nóng trên Weibo hơn 100 lần. Có ngày, nam diễn viên chiếm 10 vị trí trong top 20 chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội.

Trước khi Thương Lan Quyết làm mưa làm gió, “Ma tôn Đông Phương Thanh Thương” từng được ưu ái trong nhiều vai chính - Ảnh 2
Vương Hạc Đệ được bình chọn là "Chàng trai tháng Tám" sau thành công của Thương Lan Quyết 

Với thành tích ấn tượng, Vương Hạc Đệ được bình chọn là "Chàng trai tháng Tám", ngôi sao thành danh bậc nhất mùa phim hè xứ tỷ dân năm 2022.

Bìa tạp chí có xuất hiện Vương Hạc Đệ cháy hàng tại xứ tỷ dân, với hơn 30.000 bản bán ra chỉ sau 10 phút lên kệ. Trước khi khuấy đảo màn ảnh Hoa ngữ như hiện tại, tạp chí mà Vương Hạc Đệ là gương mặt trang bìa chỉ bán được 140 bản.

Trước khi Thương Lan Quyết làm mưa làm gió, “Ma tôn Đông Phương Thanh Thương” từng được ưu ái trong nhiều vai chính - Ảnh 3
Sau thành công mỹ mãn của Thương Lan Quyết, dù được nhiều người săn đón nhưng "Ma tôn" vẫn đang trong trạng thái "thất nghiệp" đáng lo.

Nổi là thế nhưng sau khi hoàn thành dự án Thương Lan Quyết, nam nghệ sĩ không có phim mới. Anh thất nghiệp hơn 6 tháng qua. Tình trạng "thất nghiệp" đáng lo của Vương Hạc Đệ sau khi tham gia dự án Thương Lan Quyết. Bằng chứng là dàn diễn viên của Thương Lan Quyết đều đang bận rộn quay phim ở Hoành Điếm, chỉ có Vương Hạc Đệ vẫn còn ở lại Bắc Kinh phối hợp tuyên truyền phim. Điều này còn được hé lộ trong một lần Vương Hạc Đệ trên sóng truyền hình bày tỏ hi vọng các đạo diễn và nhà sản xuất hãy chú ý tới mình hơn, cho mình được đóng phim nhiều hơn. 

Vương Hạc Đệ từng là diễn viên kém tiếng của giới giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, mới đây, khán giả đã nhận ra một sự thật rằng Vương Hạc Đệ ra mắt 5 năm thì đã có cơ hội được đóng nam chính trong tận 6 bộ phim. Nam diễn viên vừa ra mắt đã có trong tay kịch bản nhân vật chính, chưa từng đóng vai phụ. Ngoài ra, Vương Hạc Đệ còn là thành viên thường trú của nhiều show giải trí. Tài nguyên của Vương Hạc Đệ quả thật là không tệ như khán giả vẫn lo lắng. Những bộ phim anh tham gia như Vườn Sao Băng, Ngộ Long, Cuộc Sống Lý Trí,... đều không gây được tiếng vang. 

Trước khi Thương Lan Quyết làm mưa làm gió, “Ma tôn Đông Phương Thanh Thương” từng được ưu ái trong nhiều vai chính - Ảnh 4Trước khi Thương Lan Quyết làm mưa làm gió, “Ma tôn Đông Phương Thanh Thương” từng được ưu ái trong nhiều vai chính - Ảnh 5

Trước khi Thương Lan Quyết làm mưa làm gió, “Ma tôn Đông Phương Thanh Thương” từng được ưu ái trong nhiều vai chính - Ảnh 6
Dù đảm nhận nhiều vai chính trước đó, nhưng Vương Hạc Đệ vẫn "chìm" trong diễn xuất dở tệ khiến khán giả ngán ngẫm.

Tuy có nhiều cơ hội song phải mãi đến Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ mới thực sự được khán giả biết đến rộng rãi. Được nhận xét là có lối diễn xuất tiến bộ, ngoại hình hợp tạo hình, Vương Hạc Đệ khiến khán giả phải mê mẩn khi vào vai Đông Phương Thanh Thương, nhiều khán giả còn cho rằng không ai có thể thay thế Vương Hạc Đệ để đảm nhận vai diễn này. 

Trước khi Thương Lan Quyết làm mưa làm gió, “Ma tôn Đông Phương Thanh Thương” từng được ưu ái trong nhiều vai chính - Ảnh 7
Thương Lan Quyết trở thành "bệ phóng" giúp tên tuổi nam diễn viên vụt sáng bất ngờ
Vương Hạc Đệ 'chốt đơn' phim mới, được nhắm đến làm vai chính đóng cùng nữ diễn viên này

Vương Hạc Đệ 'chốt đơn' phim mới, được nhắm đến làm vai chính đóng cùng nữ diễn viên này

Sau thành công của Thương Lan Quyết, nhiều thông tin cho biết Vương Hạc Đệ có thể sẽ có cơ hội cùng hợp tác với Lưu Diệc Phi trong dự án phim mới.

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