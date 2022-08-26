Trước khi Thương Lan Quyết làm mưa làm gió, “Ma tôn Đông Phương Thanh Thương” từng được ưu ái trong nhiều vai chính

Quá trình phát sóng, chỉ tính riêng tên Vương Hạc Đệ và nhân vật Ma tôn Đông Phương Thanh Thương do anh đóng trở thành chủ đề nóng trên Weibo hơn 100 lần. Có ngày, nam diễn viên chiếm 10 vị trí trong top 20 chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội.

Bìa tạp chí có xuất hiện Vương Hạc Đệ cháy hàng tại xứ tỷ dân, với hơn 30.000 bản bán ra chỉ sau 10 phút lên kệ. Trước khi khuấy đảo màn ảnh Hoa ngữ như hiện tại, tạp chí mà Vương Hạc Đệ là gương mặt trang bìa chỉ bán được 140 bản.

Sau thành công mỹ mãn của Thương Lan Quyết, dù được nhiều người săn đón nhưng "Ma tôn" vẫn đang trong trạng thái "thất nghiệp" đáng lo.

Nổi là thế nhưng sau khi hoàn thành dự án Thương Lan Quyết, nam nghệ sĩ không có phim mới. Anh thất nghiệp hơn 6 tháng qua. Tình trạng "thất nghiệp" đáng lo của Vương Hạc Đệ sau khi tham gia dự án Thương Lan Quyết. Bằng chứng là dàn diễn viên của Thương Lan Quyết đều đang bận rộn quay phim ở Hoành Điếm, chỉ có Vương Hạc Đệ vẫn còn ở lại Bắc Kinh phối hợp tuyên truyền phim. Điều này còn được hé lộ trong một lần Vương Hạc Đệ trên sóng truyền hình bày tỏ hi vọng các đạo diễn và nhà sản xuất hãy chú ý tới mình hơn, cho mình được đóng phim nhiều hơn.

Vương Hạc Đệ từng là diễn viên kém tiếng của giới giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, mới đây, khán giả đã nhận ra một sự thật rằng Vương Hạc Đệ ra mắt 5 năm thì đã có cơ hội được đóng nam chính trong tận 6 bộ phim. Nam diễn viên vừa ra mắt đã có trong tay kịch bản nhân vật chính, chưa từng đóng vai phụ. Ngoài ra, Vương Hạc Đệ còn là thành viên thường trú của nhiều show giải trí. Tài nguyên của Vương Hạc Đệ quả thật là không tệ như khán giả vẫn lo lắng. Những bộ phim anh tham gia như Vườn Sao Băng, Ngộ Long, Cuộc Sống Lý Trí,... đều không gây được tiếng vang.

Dù đảm nhận nhiều vai chính trước đó, nhưng Vương Hạc Đệ vẫn "chìm" trong diễn xuất dở tệ khiến khán giả ngán ngẫm.

Tuy có nhiều cơ hội song phải mãi đến Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ mới thực sự được khán giả biết đến rộng rãi. Được nhận xét là có lối diễn xuất tiến bộ, ngoại hình hợp tạo hình, Vương Hạc Đệ khiến khán giả phải mê mẩn khi vào vai Đông Phương Thanh Thương, nhiều khán giả còn cho rằng không ai có thể thay thế Vương Hạc Đệ để đảm nhận vai diễn này.