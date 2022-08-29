Vương Hạc Đệ bước vào hàng ngũ nghệ sĩ được quan tâm nhất Cbiz sau thành công 'Thương Lan Quyết''

Sao quốc tế 29/08/2022 18:35

Thành tích vang dội của phim "Thương Lan Quyết" giúp nam chính Vương Hạc Đệ từ nghệ sĩ mờ nhạt trở thành ngôi sao lớn chỉ sau một đêm.

Theo cuộc thăm dò của trang Sina, bộ phim "Thương lan quyết" đang là tác phẩm truyền hình nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Phim thống lĩnh top đầu chủ đề tìm kiếm hot trên mạng xã hội Weibo trong thời gian phát sóng. Đồng thời, thành tích vang dội của phim giúp nam chính Vương Hạc Đệ từ nghệ sĩ có sự nghiệp lận đận trở thành ngôi sao lớn chỉ sau một đêm.

Trong quá trình phim phát sóng, chỉ tính riêng tên Vương Hạc Đệ và nhân vật Ma tôn Đông Phương Thanh Thương do anh đóng trở thành chủ đề nóng trên Weibo hơn 100 lần. Thậm chí, nam diễn viên chiếm 10 vị trí trong top 20 chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội.

Vương Hạc Đệ bước vào hàng ngũ nghệ sĩ được quan tâm nhất Cbiz sau thành công 'Thương Lan Quyết'' - Ảnh 1

Theo thống kê của Tin tức Bắc Kinh, sau khi bùng nổ danh tiếng, Vương Hạc Đệ tăng 1,56 triệu người hâm mộ trong một tuần. Chưa đầy một tháng lên sóng, Weibo của Vương Hạc Đệ tăng lên hơn 13,45 triệu người yêu thích. Trung bình mỗi ngày lượng người hâm mộ của nam diễn viên tăng thêm 220.000, có ngày chạm ngưỡng 300.000 tài khoản theo dõi mới. Trang tin đánh giá tốc độ tăng trưởng lượng fan như trên là rất hiếm với một diễn viên trẻ trong làng giải trí Hoa ngữ hiện nay.

Theo Sina, bìa tạp chí xuất hiện Vương Hạc Đệ cháy hàng tại xứ tỷ dân, với hơn 30.000 bản bán ra chỉ sau 10 phút lên kệ. Trước khi khuấy đảo màn ảnh Hoa ngữ như hiện tại, tạp chí mà Vương Hạc Đệ là gương mặt trang bìa chỉ bán được 140 bản. 

Vương Hạc Đệ bước vào hàng ngũ nghệ sĩ được quan tâm nhất Cbiz sau thành công 'Thương Lan Quyết'' - Ảnh 2

Trên Sina, Vương Hạc Đệ chia sẻ choáng trước sự nổi tiếng đột ngột. Nam diễn viê cho biết trước Thương lan quyết, có nằm mơ cũng chưa từng tưởng tượng cảnh bản thân được hàng trăm fan chờ đợi. Đoàn đội của Vương Hạc Đệ bị quá tải do không lường trước được việc nam diễn viên bùng nổ hiệu ứng truyền thông. Họ phải gấp rút tuyển thêm người để giúp sao trẻ xây dựng thương hiệu cá nhân.

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