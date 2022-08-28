Thương Lan Quyết tiếp tục ghi điểm trong lòng người xem nhờ những chi tiết nhỏ nhưng rất tinh tế

Sao quốc tế 28/08/2022 17:40

Thương Lan Quyết tiếp tục gây sốt với những tình tiết nhỏ trong phim, phải tinh ý lắm mới thấy và hiểu được những chi tiết này.

Thương Lan Quyết được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung phim Thương Lan Quyết là câu chuyện xoay quanh nhân vật thần nữ của Phách Tâm Tộc bị Ma Tôn - Đông Phương Thanh Thương diệt tộc.

“Sự kết hợp giữa Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ thật tuyệt vời. Có thể thấy cặp nam nữ chính thật ngọt ngào” - đây là nhận xét, ấn tượng của phần đông khán giả khi xem phim.

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Thương Lan Quyết tiếp tục ghi điểm trong lòng người xem nhờ những chi tiết nhỏ nhưng rất tinh tế - Ảnh 2
Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ có phản ứng hóa học tốt trong Thương Lan Quyết.

Bản thân Ngu Thư Hân xuất thân là một nữ ca sĩ với hình tượng ngọt ngào, dễ thương. Khán giả cho rằng tính cách của Ngu Thư Hân cũng gần giống với nhân vật nữ chính Hoa Lan Nhỏ. Vì vậy nữ ca sĩ rất hợp vai.

Vai diễn của Vương Hạc Đệ cũng chạm đến trái tim khán giả khi nam diễn viên khắc họa tốt nhân vật Đông Phương Thanh Thương độc đoán, kiêu ngạo.

Thương Lan Quyết tiếp tục ghi điểm trong lòng người xem nhờ những chi tiết nhỏ nhưng rất tinh tế - Ảnh 3Thương Lan Quyết tiếp tục ghi điểm trong lòng người xem nhờ những chi tiết nhỏ nhưng rất tinh tế - Ảnh 4

Hơn nữa, "phản ứng hóa học" của cặp nam nữ chính trong phim rất tốt. “Với hai tính cách nhân vật khác nhau nhưng từ poster đến tình tiết trong phim đều toát lên vẻ ngọt ngào!”, khán giả phải thốt lên như vậy khi nói về cảm xúc ban đầu đối với bộ phim.

Không chỉ nói về "phản ứng hóa học" giữa 2 diễn viên, mà nội dung cũng là thứ khiến dân tình thường xuyên bàn tán. Những chi tiết dù chỉ rất nhỏ nhưng cũng khiến người xem tinh ý phải dành lời khen ngợi. 

Cách đây không lâu, khán giả xem phim đã phát hiện ra những tình tiết nhỏ nhưng tinh tế xuất hiện trong phim. Những tình tiết này mặc dù không lớn, thậm chí phải theo dõi rất kĩ càng mới có thể nhận ra, nhưng lại gây được ấn tượng với khán giả bởi sự tinh tế lẫn kì công của đoàn làm phim.  

Thương Lan Quyết tiếp tục ghi điểm trong lòng người xem nhờ những chi tiết nhỏ nhưng rất tinh tế - Ảnh 5

Chi tiết đầu tiên là phận đoạn Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân) bộc phát sức mạnh. Lúc bộc lộ sức mạnh, Hoa Lan Nhỏ đã được thần nữ Tức Lan và ba mẹ đứng sau hỗ trợ nàng. Chi tiết này giúp cho kỹ xảo cảnh phim trở nên hoành tráng và ảo diệu hơn bao giờ hết, cũng như thể hiện tình yêu thương mà mọi người dành cho Hoa Lan Nhỏ.

Thương Lan Quyết tiếp tục ghi điểm trong lòng người xem nhờ những chi tiết nhỏ nhưng rất tinh tế - Ảnh 6

Trong một phân đoạn khác, khi chịu đau cùng Hoa Lan Nhỏ, vương miện của Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ) rơi xuống, chàng nói "Đã là phu thê, sống chết cùng nhau, vinh nhục cùng chịu". Lúc này chàng không phải là Nguyệt tôn, chỉ là phu quân của Hoa Lan Nhỏ thôi. Chi tiết đã khắc sâu thêm tình yêu cao cả mà Đông Phương Thanh Thương dành cho Hoa Lan Nhỏ. 

Thương Lan Quyết tiếp tục ghi điểm trong lòng người xem nhờ những chi tiết nhỏ nhưng rất tinh tế - Ảnh 7

Một cảnh thú vị khác mà khán giả phát hiện ra khi theo dõi phim chính là cảnh Hoa Lan Nhỏ bỏ lỡ màn mưa hoa rơi, muốn Đào Đào cho nàng xem lại nhưng chưa kịp, về Nguyệt Tộc Đông Phương Thanh Thương đã nhớ và tạo màn mưa hoa rơi cho nàng. Chi tiết này đã giúp khắc họa một Đông Phương Thanh Thương tinh tế, yêu chiều Hoa Lan Nhỏ. 

Thương Lan Quyết tiếp tục ghi điểm trong lòng người xem nhờ những chi tiết nhỏ nhưng rất tinh tế - Ảnh 8Thương Lan Quyết tiếp tục ghi điểm trong lòng người xem nhờ những chi tiết nhỏ nhưng rất tinh tế - Ảnh 9

Một số bình luận của khán giả:

- Phim này không chê được điểm nào luôn ấy, mặc dù không được đầu tư khủng nhưng làm cái gì cũng đến nơi đến chốn. 

- Trong mấy phim lên sóng gần đây, Thương Lan Quyết thấy ổn áp nhất. Diễn xuất diễn viên đỉnh, làm chi tiết các thứ tinh tế như thế này mà cũng có người chê thì không hiểu kiểu gì. 

- Những chi tiết này làm nhỏ nếu không xem kĩ thì sẽ không phát hiện ra đâu ấy nhưng nói chung là phát hiện ra thì thấy đặc sắc lắm luôn. 

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