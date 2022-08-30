Thương Lan Quyết: Cặp phụ tung bộ ảnh tình nhân vượt mặt 'độ tình' của nam nữ chính Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân khiến dân tình bấn loạn

Sao quốc tế 30/08/2022 11:20

Mạng xã hội xứ Trung bất ngờ chia sẻ rầm rộ bộ ảnh chụp chung của cặp đôi phụ trong Thương Lan Quyết - Lâm Bá Duệ và Hồng Tiêu, khiến dân tình đều không khỏi bấn loạn bởi phản ứng hóa học ngọt không kém cặp chính Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ chia sẻ rầm rộ bộ ảnh chụp chung của cặp đôi phụ trong Thương Lan Quyết - Lâm Bá Duệ và Hồng Tiêu, khiến dân tình đều không khỏi bấn loạn bởi phản ứng hóa học ngọt không kém cặp chính Ngu Thư HânVương Hạc Đệ.

Thương Lan Quyết: Cặp phụ tung bộ ảnh tình nhân vượt mặt 'độ tình' của nam nữ chính Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 1
Thương Lan Quyết: Cặp phụ tung bộ ảnh tình nhân vượt mặt 'độ tình' của nam nữ chính Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 2
Thương Lan Quyết: Cặp phụ tung bộ ảnh tình nhân vượt mặt 'độ tình' của nam nữ chính Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 3

Bộ ảnh chụp chung của cặp đôi phụ trong Thương Lan Quyết - Lâm Bá Duệ và Hồng Tiêu, khiến dân tình đều không khỏi bấn loạn bởi phản ứng hóa học ngọt không kém cặp chính Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

 

Được biết, trong Thương Lan Quyết, Lâm Bá Duệ thủ vai Thương Khuyết - phó tướng trung thành, một lòng tận tâm tận lực với Đông Phương Thanh Thương. Trong khi đó Hồng Tiêu đóng vai Kết Lê - tiểu ma nữ lòng dạ hiền lành và cũng là bạn tốt của Hoa Lan Nhỏ. Thương Khuyết là chàng trai tính cách không chỉ hiền lành mà còn chính trực , thật thà không lừa dối bất kỳ ai. Trong khi đó Kết Lê lại trái ngược hoàn toàn, nàng thà lừa người chứ không để người khác lừa mình, bên ngoài mang vỏ bọc mạnh mẽ nhưng bên trong lại là trái tim lương thiện.

Thương Lan Quyết: Cặp phụ tung bộ ảnh tình nhân vượt mặt 'độ tình' của nam nữ chính Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 4
Thương Lan Quyết: Cặp phụ tung bộ ảnh tình nhân vượt mặt 'độ tình' của nam nữ chính Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 5 
Thương Lan Quyết: Cặp phụ tung bộ ảnh tình nhân vượt mặt 'độ tình' của nam nữ chính Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 6
Thương Lan Quyết: Cặp phụ tung bộ ảnh tình nhân vượt mặt 'độ tình' của nam nữ chính Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 7

Lâm Bá Duệ thủ vai Thương Khuyết, Hồng Tiêu đóng vai Kết Lê - Ảnh: Internet 

 

Có thể thấy không chỉ kết hợp ăn ý trên phim mà ngoài đời thực, Lâm Bá Duệ và Hồng Tiêu cũng rất thân thiết với nhau, thậm chí trong hậu trường Lâm Bá Duệ còn trêu đùa gọi Hồng Tiêu và vợ mình. Đặc biệt, những hình ngọt ngào của cả hai trong bộ ảnh mới cũng khiến dân tình đều không khỏi phấn khích, theo đó nhiều netizen cũng rất mong đợi cặp đôi sẽ có dịp kết hợp đóng chính cùng nhau trong một bộ phim mới sau Thương Lan Quyết.

Thương Lan Quyết: Cặp phụ tung bộ ảnh tình nhân vượt mặt 'độ tình' của nam nữ chính Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 8
Không chỉ kết hợp ăn ý trên phim mà ngoài đời thực, Lâm Bá Duệ và Hồng Tiêu cũng rất thân thiết với nhau - Ảnh: Internet

 

Được biết, những cảnh ‘ngược cạn nước mắt’ của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết đưa bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng và trở thành phim hot của mùa hè năm nay. Bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn, lãng mạn Thương Lan Quyết (Ma Tôn) của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương.

Thương Lan Quyết: Cặp phụ tung bộ ảnh tình nhân vượt mặt 'độ tình' của nam nữ chính Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 9
Thương Lan Quyết được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn, lãng mạn Thương Lan Quyết (Ma Tôn) của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương - Ảnh: Internet

 

Lấy bối cảnh tam giới xa xưa, Thương Lan Quyết kể về chuyện tình đáng yêu, ngọt ngào nhưng không kém phần ngang trái giữa ma tôn Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ) và tiểu tiên nữ Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân).

Fan đồng loạt rủ nhau nghỉ xem tập cuối Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ vì một lý do không ngờ?

Fan đồng loạt rủ nhau nghỉ xem tập cuối Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ vì một lý do không ngờ?

Sau gần một tháng phát sóng, Thương Lan Quyết đang đi đến những tập cuối cùng. Tuy nhiên, khán giả lại bất ngờ rủ nhau đồng loạt "nghỉ" xem.

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Ngu Thư Hân Lâm Bá Duệ Hồng Tiêu cbiz

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