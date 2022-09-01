Top 5 mỹ nhân Hoa ngữ xuất thân từ Bắc Ảnh: "Thần tiên tỉ tỉ" như Lưu Diệc Phi mà lại không đứng đầu nổi

Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (hay còn gọi là Học viện Bắc Ảnh) không chỉ có tiêu chí tuyển chọn gắt gao về tài năng mà còn cả nhan sắc. Đây là nơi đào tạo ra rất nhiều thế hệ diễn viên có cả thanh lẫn sắc cho màn ảnh Hoa ngữ. Trên các trang giải trí , top 5 mỹ nhân đẹp nhất xuất thân từ Bắc Ảnh đã được fan bình chọn.

Hiện tại dù đã bước qua hàng U50 nhưng Du Phi Hồng vẫn giữ được thần thái trẻ trung và tinh thần lạc quan.

Cái tên đầu tiên phải nói đến đó chính là mỹ nhân Tiểu Lý Phi Đao một thời Du Phi Hồng. Với tài năng diễn xuất khí chất hơn người, Cbiz đã đặt cho cô biệt danh là nàng "thanh y". Hiện tại dù đã bước qua hàng U50 nhưng Du Phi Hồng vẫn giữ được thần thái trẻ trung và tinh thần lạc quan. Cô cũng chưa có ý định kết hôn và từng chia sẻ rằng: "Không vì cô đơn mà kết hôn".

Ảnh: Internet

2. Hứa Tình

Á quân bảng xếp hạng không ai khác là "Thánh Cô" Hứa Tình. Vai diễn Nhậm Doanh Doanh trong Tiếu Ngạo Giang Hồ đã đưa tên tuổi Hứa Tình lên hàng minh tinh kỳ cựu. Cũng như Du Phi Hồng, dù đã ở tuổi 53 Hứa Tình vẫn giữ thần thái vô cùng cuốn hút, thậm chí là nhiều đàn em còn phải ganh tị.

Nhan sắc ở tuổi ngũ tuần của Hứa Tình Ảnh: Internet

3. Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi là Hoa đán tiếp theo trong bảng xếp hạng với vẻ ngoài thanh thuần thoát tục. Ngay từ khi mới vào nghề, Lưu Diệc Phi đã sở hữu biệt danh "thần tiên tỉ tỉ" vì vẻ ngoài của mình. Tuy nhan sắc là điều không phải bàn cãi nhưng khả năng diễn xuất của nữ diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp vẫn bị đánh giá thấp.

Vẻ đẹp thanh thuần của Lưu Diệc Phi Ảnh: Internet

4. Tưởng Cần Cần

Không ngoa với danh hiệu "Tây Thi đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ, Tưởng Cần Cần. Cô được biết đến qua loạt phim cổ trang Ngọa Hổ Tàng Long, Anh Hùng Xạ Điêu, Bạch Phát Ma Nữ, Phong Vân,... Sau nhiều lùm xùm đời tư không đáng có, nàng Tây Thi trở lại màn ảnh vào năm 2017 với Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký trong tạo hình cổ trang quyền lực.

Tưởng Cần Cần tái xuất màn ảnh ở tuổi U40 Ảnh: Internet

5. Đổng Tuyền

Đổng Tuyền là cái tên gắn liền với vai diễn nàng Điêu Thuyền dịu dàng xinh đẹp trong Tam Quốc Cơ Mật. Cô cũng được biết đến qua các vai diễn biểu tượng khác như Thượng Quan Yến ở Tuyết Hoa Nữ Thần Long và Lâm Triều Anh của Thần Điêu Đại Hiệp. Sau cuộc hôn nhân sóng gió với người chồng Cao Vân Tường, Đổng Tuyền giờ đây tận hưởng cuộc sống tự do.