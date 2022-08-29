Lưu Diệc Phi tiết lộ cách để vượt qua loạt tin đồn đời tư

Sao quốc tế 29/08/2022 08:08

Mới đây, Lưu Diệc Phi đã có dịp trải lòng về việc vướng nhiều tin đồn tiêu cực, ảnh hưởng đến danh tiếng và hình ảnh thời gian qua.

Mới đây, Lưu Diệc Phi đã có những chia sẻ về việc vướng nhiều tin đồn tiêu cực, ảnh hưởng đến danh tiếng và hình ảnh thời gian qua. Cụ thể, nữ diễn viên cho biết chọn cách im lặng để đối mặt tin đồn.

Theo người đẹp, bước chân vào showbiz đồng nghĩa với việc cô phải đương đầu trước sự phán xét yêu ghét, khen chê từ công chúng mỗi ngày. Do đó, trong quá trình làm nghề, cô không tránh khỏi việc bị đồn đoán sai sự thật về đời tư, nhân phẩm.

Lưu Diệc Phi tiết lộ cách để vượt qua loạt tin đồn đời tư - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi tiết lộ cách để vượt qua loạt tin đồn đời tư - Ảnh 2
Lưu Diệc Phi tiết lộ cách để vượt qua loạt tin đồn đời tư - Ảnh 3

Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi không muốn lao mình như thiêu thân về phía tin đồn. Tôi tin hành động luôn có sức mạnh hơn lời nói, thanh giả tự thanh. Tôi không lo lắng bản thân bị hiểu sai. Tôi muốn dành thời gian thanh minh tin đồn để làm những việc mình yêu thích".

Sau khi "lấy lại vị thế" trong làng giải trí Cbiz thông qua bộ phim Mộng Hoa Lục, Lưu Diệc Phi bắt đầu gặp nhiều rắc rối về đời tư. Cô bị tố cáo gian lận học vấn, và vào cuối tháng 8 là vướng tin đồn mắc bệnh ngôi sao khiến ê-kíp tạp chí thời trang vất vả khi chụp ảnh. Vụ việc khiến "thần tiên tỷ tỷ" bị công kích, tẩy chay trên mạng xã hội. Ồn ào đời tư của cô chỉ lắng xuống khi nữ diễn viên đều được các đơn vị liên quan phản bác tin đồn sai sự thật.

Lưu Diệc Phi tiết lộ cách để vượt qua loạt tin đồn đời tư - Ảnh 4
Lưu Diệc Phi tiết lộ cách để vượt qua loạt tin đồn đời tư - Ảnh 5
Lưu Diệc Phi tiết lộ cách để vượt qua loạt tin đồn đời tư - Ảnh 6

Chia sẻ về tuổi 35, Lưu Diệc Phi cho biết đã sẵn sàng bước sang giai đoạn mới cuộc đời. Cô có nhiều với nhiều dự định và mục tiêu muốn hướng đến trong tương lai. Hiện, nữ diễn viên chuyển hướng sự nghiệp sang mảng truyền hình. Cô vừa có tác phẩm gây tiếng vang trong mùa hè này Mộng hoa lục. Thành công của bộ phim giúp nữ diễn viên vực dậy danh tiếng sau nhiều năm sự nghiệp chững lại.

Hiện tại, Lưu Diệc Phi đang quay những cảnh cuối trong bộ phim Đi đến nơi có gió, cùng tài tử Lý Hiện và nhận dự án mới mang tên Trường lăng. Nữ diễn viên được cho là đang thừa thắng xông lên để bước đầu tạo lập vị thế trên màn ảnh nhỏ. 

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