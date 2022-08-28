Lưu Diệc Phi bị chê tạo hình "kém sang" trong Thần Điêu Đại Hiệp, nhan sắc "thần tiên tỷ tỷ" cũng không cứu nỗi

Dân tình "tá hỏa" khi xem lại loạt hình ảnh tạo hình đầu tiên của Lưu Diệc Phi ở Thần Điêu Đại Hiệp.

Lưu Diệc Phi gắn liền với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" kể từ khi bộ phim Thần điêu đại hiệp bản năm 2006 mà cô đóng cặp với Huỳnh Hiểu Minh được phát sóng. Đây là một trong những bộ phim giúp tên tuổi của thần tiên tỷ tỷ được công chúng biết đến nhiều hơn. Lưu Diệc Phi lọt danh sách những nữ nghệ sĩ xinh đẹp, tài năng và hút truyền thông nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ và ngày một khẳng định vị trí trong làng giải trí, vươn lên trở thành ngôi sao thế hệ 8X nổi tiếng nhất nhì showbiz Hoa ngữ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, trước khi xuất hiện cực kỳ xinh đẹp và khí chất trong Thần Điêu Đại Hiệp, Lưu Diệc Phi từng có tạo hình cực phèn.

Lưu Diệc Phi được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ" của làng giải trí Hoa ngữ Bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp Theo đó mới đây, cư dân mạng đã được phen hú hồn khi có blogger đăng tải loạt tạo hình đầu tiên của Lưu Diệc Phi ở Thần Điêu Đại Hiệp. Trong loạt ảnh này, thần tiên tỷ tỷ được thiết kế cho một bộ trang phục trắng đơn điệu cùng kiểu tóc có phần “kém sang”. Thậm chí, có ý kiến cho rằng tạo hình này khiến khí chất thiên tiên của Lưu Diệc Phi mất sạch. Tạo hình "kém sang" trong Thần Điêu Đại Hiệp của Lưu Diệc Phi Ngoài ra, có vẻ như ở thời điểm thử tạo hình này, phía đoàn làm phim vẫn chưa chốt được nam chính. Có 2 cái tên đang được cân nhắc thời điểm đó là Nhiếp Viễn và Huỳnh Hiểu Minh. Và tất nhiên, cũng giống với Lưu Diệc Phi tạo hình của 2 sao nam tranh vai Dương Quá trông cũng không được đẹp mắt. Vậy nhưng, rõ ràng trông Nhiếp Viễn vẫn có phần cuốn hút hơn. Chỉ là không hiểu tại sao cuối cùng đoàn làm phim lại lựa chọn Huỳnh Hiểu Minh mà thôi.

- Tạo hình đầu tiên của Lưu Diệc Phi thì giống kiểu ở trong cổ mộ không biết trend ngoài đời, may mà tạo hình lên phim thì sang hơn hẳn. Còn tóc của Huỳnh Hiểu Mình nhìn sợ thật. Cảm tạ tổ tạo hình năm đó đã làm việc hết sức có tâm. - Chọn tới chọn lui lại chọn Huỳnh Hiểu Minh vào vai Dương Qúa, ố dề thật sự. Nhan sắc của Huỳnh Hiểu Minh không thể đóng nam chính được cho là đẹp trai nhất trong tất cả nhân vật kiếm hiệp Kim Dung được. Diễn xuất cường điệu thiếu tinh tế nữa, không thấy sự ngông cuồng mà chỉ thấy khùng điên. - Thế mới thấy tổ tạo hình quan trọng như thế nào. May mà tạo hình này không lên phim. - Nhiếp Viễn nhìn đẹp hơn hẳn Huỳnh Hiểu Minh. - Về sau đổi tạo hình khác đúng là 1 trời 1 vực. Quả nhiên tổ tạo hình cũng ảnh hưởng lớn đến khí chất nhân vật ấy. Sau nhiều tranh cãi về tạo hình năm đó, cuối cùng cô nàng cũng được đổi sang một diện mạo khá hơn. Cư dân mạng không ngừng cảm thán may mà năm đó tổ tạo hình phim Thần Điêu Đại Hiệp đã chịu thay đổi để diễn viên sang hơn hẳn. Nhờ chăm chỉ luyện tập và chăm sóc bản thân, Lưu Diệc Phi hiện tại đã sở hữu một nhan sắc "thoát tục" vạn người mê. Trước khi trở nên thu hút như hiện tại, Lưu Diệc Phi từng bị chê bai về ngoại hình khi tăng cân và lộ làn da không đều màu trong một số bức ảnh cũ. Sau đó, nữ diễn viên đã bước vào một hành trình tập luyện, ăn uống khoa học. Cô nhanh chóng giảm cân, trở lại với dáng vẻ thanh tú và lấy lại làn da mịn màng. Nhờ sức hút mạnh mẽ với người hâm mộ và sự ảnh hưởng với truyền thông, Lưu Diệc Phi hiện vẫn là lựa chọn số một của các nhãn hàng tại châu Á.

"Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi gây chú ý khi diện mốt xẻ ngực táo bạo tham dự thảm đỏ Sự kiện Đêm hội Điện ảnh Weibo có sự góp mặt của hàng chục ngôi sao nổi tiếng nhất Trung Quốc nhưng mọi sự chú ý nhanh chóng tập trung vào sao nữ này.

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