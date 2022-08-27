Triệu Lệ Dĩnh lộ diện với mái tóc đỏ rực, bất ngờ bị đặt lên bàn cân so sánh với mỹ nhân này

Sao quốc tế 27/08/2022 15:33

Tạo hình tóc đỏ mới lạ của Triệu Lệ Dĩnh nhận nhiều lời khen nhưng lại khiến dân tình liên tưởng đến công chúa người cá trong Aquaman.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những ngôi sao đình đám của giới giải trí hoa ngữ. Tên tuổi của cô nàng gắn liền với loạt phim truyền hình đình đám như Hoa Thiên Cốt, Minh Lan Truyện, Sở Kiều Truyện… Thành công ở màn ảnh nhỏ, nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại chẳng có mấy thành tích khi đóng phim điện ảnh. Vậy mà mới đây, cô nàng lại bất ngờ được khen hợp đóng vai công chúa người cá trong siêu phẩm điện ảnh Aquaman

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện với mái tóc đỏ rực, bất ngờ bị đặt lên bàn cân so sánh với mỹ nhân này - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh hiện đang là cái tên nổi đình đám ở thời điểm hiện tại

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh đã khiến người hâm mộ cực kỳ hào hứng khi “lột xác” với tạo hình mê hoặc bằng mái tóc đỏ tựa nàng tiên cá trên bìa tạp chí iDest MAGAZINE. Nữ diễn viên khoe nhan sắc ngọt ngào, quyến rũ nhưng không kém phần trẻ trung của mình. 

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện với mái tóc đỏ rực, bất ngờ bị đặt lên bàn cân so sánh với mỹ nhân này - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh “lột xác” với tạo hình mê hoặc bằng mái tóc đỏ tựa nàng tiên cá trên bìa tạp chí iDest MAGAZINE.

Ánh mắt sắc sảo, biểu cảm lạnh lùng của cô nàng ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Không chỉ khen ngợi nàng tiểu Hoa đang “sang” hơn khi xuất hiện trên tạp chí, nhiều người còn nhận xét cô nàng trông đẹp chẳng hề kém cạnh công chúa người cá Mera trong Aquaman.

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện với mái tóc đỏ rực, bất ngờ bị đặt lên bàn cân so sánh với mỹ nhân này - Ảnh 3

Dù thay đổi hình tượng được fan ủng hộ, thì biểu cảm của người đẹp vẫn bị công chúng chê bai. Một số ý kiến cho rằng Triệu Lệ Dĩnh nhờ cậy quá nhiều vào trang điểm, nên biểu cảm của cô nàng bị “đơ cứng”, khá “một màu” như mọi bức ảnh tạp chí trước đây.

Không ít ý kiến cho rằng Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa thể so sánh với Mera của Amber Heard được. Vợ cũ của Johnny Depp được mệnh danh là mỹ nhân sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng và thân hình quyến rũ. Dù có nhiều bê bối về đời tư, song nhan sắc của cô nàng vẫn thuộc hàng cực phẩm. Trong khi đó, là người Châu Á nên các nét của Triệu Lệ Dĩnh khá hiền hòa và bị đánh giá là khó nổi bật khi xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện với mái tóc đỏ rực, bất ngờ bị đặt lên bàn cân so sánh với mỹ nhân này - Ảnh 4

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện với mái tóc đỏ rực, bất ngờ bị đặt lên bàn cân so sánh với mỹ nhân này - Ảnh 5
Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa thể so sánh với Mera của Amber Heard - người được mệnh danh là mỹ nhân sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng và thân hình quyến rũ.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên sở hữu chiều cao khiêm tốn, nên những bức ảnh toàn thân của cô nàng trông như “một bé gái học đòi làm người lớn”, không tỏa ra được sức quyến rũ của một người phụ nữ và chẳng tôn lên được bộ trang phục đang mặc.

 

 Triệu Lệ Dĩnh lộ diện với mái tóc đỏ rực, bất ngờ bị đặt lên bàn cân so sánh với mỹ nhân này - Ảnh 6Triệu Lệ Dĩnh lộ diện với mái tóc đỏ rực, bất ngờ bị đặt lên bàn cân so sánh với mỹ nhân này - Ảnh 7

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện với mái tóc đỏ rực, bất ngờ bị đặt lên bàn cân so sánh với mỹ nhân này - Ảnh 8
Chiều cao khiêm tốn là hạn chế khiến cô nàng không tỏa ra được sức quyến rũ của một người phụ nữ và chẳng tôn lên được bộ trang phục đang mặc.

Dù nhận nhiều ý kiến khen chê, nhưng không thể phủ nhận được rằng tạo hình tóc đỏ của Triệu Lệ Dĩnh quá xuất sắc. Nhiều dân mạng bày tỏ, nếu có cơ hội họ muốn được xem nàng tiểu Hoa xuất hiện với tạo hình này trong một bộ phim hiện đại.

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