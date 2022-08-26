Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục lộ hint hẹn hò với "công tử đào hoa" trước thềm ra mắt Dữ Phượng Hành

Cách đây không lâu, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã chính thức xác nhận sẽ tái hợp trong dự án cổ trang Dữ phượng hành sau 5 năm kể từ Sở Kiều truyện ra mắt khán giả. Đây là màn tái hợp được nhiều người mong chờ nhất trong năm nay. Bởi trước đó, nhà làm phim Sở Kiều truyện 2 từng muốn Triệu Lệ Dĩnh đóng chính vai Sở Kiều nhưng cô đã từ chối. Thậm chí, nhà làm phim này còn thuyết phục mỹ nhân họ Triệu đến 5 lần nhưng thời điểm đó, cô đang có kế hoạch riêng và muốn làm mới bản thân với các phim hiện đại.

Dù chưa lên sóng nhưng những thông tin liên quan đến bộ phim Dữ Phượng Hành vẫn luôn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ xôn xao trước tấm ảnh được cho là Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân cùng nhau đi ăn tối tại một nhà hàng. Ngay lập tức, thông tin trên đã trở thành một chủ đề thu hút sự chú ý và bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn xã hội.

Là cặp đôi được đông đảo khán giả mong chờ sẽ bùng nổ tong thời gian tới, thế nhưng trước thềm ra mắt Dữ phượng hành, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân liên tục lộ hint cả hai đang hẹn hò.

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bị bắt gặp đi ăn tối cùng nhau

Cụ thể, truyền thông Trung Quốc đã bắt gặp hai sao lớn tại một nhà hàng. Để tránh sự chú ý của dân tình, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân không đến cùng một thời điểm. Cả hai đều mặc trang phục thoải mái, năng động khi đi dùng tối cùng với nhau.

Ngay sau khi những tấm ảnh trên được truyền tay nhau, nhiều khán giả đã đồn đoán rằng cặp đôi chính của Dữ Phượng Hành đang lén lút hẹn hò với nhau. Trước đó, hai diễn viên nổi tiếng cũng từng bị bắt gặp đi ăn tối cùng nhau tại một khách sạn ở Hoàng Điếm vào tháng 6 vừa qua.

Trước đó, cả hai cũng từng bị bắt gặp đi ăn tối cùng nhau tại một khách sạn ở Hoàng Điếm

Thế nhưng, một bộ phận khán giả khác lại cho rằng Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chỉ là những người đồng nghiệp thân thiết, đang làm việc chung với nhau nên việc tụ tập ăn uống là chuyện bình thường.

Không những vậy, người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh thậm chí còn tỏ thái độ phản đối, từ chối "chèo thuyền" vì đàng trai vốn nổi tiếng là công tử đào hoa:

- Xin đấy, ai chả biết anh Tân thay người yêu như thay áo. Hãy để Triệu Lệ Dĩnh được yên.

- Công tử đào hoa nhất Cbiz mà, danh của Lâm Canh Tân trước giờ nổi tiếng rồi.

- Từ chối ghép đôi cặp này nhé, đẹp thì có đẹp nhưng tiếng tăm của Lâm Canh Tân nổi quá mà.

- Lại PR trước phim hay gì. Lạ kỳ, dạo này cứ thấy phim nào sắp lên sóng là lại lộ hint cặp chính hẹn hò.

Nhiều người cho rằng đoàn làm phim Dữ Phượng Hành đang cố tình leak những tin tức này nhằm thu hút truyền thông cũng như là sự chú ý của khán giả trước thềm lên sóng.

Dù có nhiều tranh cãi diễn ra trước đó nhưng khán giả vẫn đang rất mong đợi màn tái hợp của cả hai diễn viên

Hiện tại, dự án phim Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính vẫn đang trong quá trình quay, dự kiến sẽ lên sóng vào mùa hè năm sau.