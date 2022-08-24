Lộ bằng chứng Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân hẹn hò, sau 5 năm cuối cùng 'gạo đã nấu thành cơm'?

Tuy cùng xuất hiện tại một nhà hàng, nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã không đi cùng một lượt để tránh né truyền thông. Theo đó, Lâm Canh Tân đã đến nơi trước, một lúc sau nữ diễn viên họ Triệu mới xuất hiện cùng quản lý của mình.

Truyền thông Trung Hoa mới đây đã bắt gặp Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân cùng nhau đi ăn tối tại một nhà hàng. Tại đây, cả hai ngôi sao ăn mặc khá thoải mái với phong cách trẻ trung, năng động.

Ngay sau khi những hình ảnh hẹn hò của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân được tung ra thì cư dân mạng đã nhanh chóng chia sẻ rộng khắp trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra, phần lớn cho rằng cả hai đang hẹn hò.

Cộng đồng người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh đã lên tiếng phản đối vì cho rằng Lâm Canh Tân là một người nổi tiếng đào hoa và thay người yêu như thay áo. Trong khi đó, cũng có nhiều cư dân mạng lại cho rằng cặp đôi chỉ là đồng nghiệp thân thiết vì đã đóng chung với nhau tới 2 bộ phim.

Được biết, đây không phải là lần đầu mà Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bị bắt gặp ra ngoài cùng nhau. Vào tháng 6 vừa qua, hai ngôi sao đã cùng nhau ăn tối tại một khách sạn ở Hoành Điếm.

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân cùng nhau ăn tối tại một khách sạn ở Hoành Điếm vào tháng 6 vừa qua

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đang hợp tác trong Dữ Phượng Hành, bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Đây đồng thời là lần tái hợp của cặp đôi này sau 5 năm kể từ "siêu phẩm" cổ trang Sở Kiều Truyện.

Dữ Phượng Hành là màn tái hợp của cặp đôi sau 5 năm kể từ Sở Kiều Truyện

Ảnh: Internet