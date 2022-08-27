Có thực sự xứng đáng khi mang danh đỉnh lưu nhưng nữ diễn viên này lại nổi nhờ nhan sắc?

Sao quốc tế 27/08/2022 14:28

Nhiều ý kiến của người hâm mộ cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba nổi lên nhờ nhan sắc xinh đẹp nhưng lại mang danh đỉnh lưu, không xứng với thực.

Địch Lệ Nhiệt Ba đang là một trong những gương mặt sáng giá của làng điện ảnh Hoa ngữ thế hệ mới. Cô nàng sở hữu gương mặt thanh tú, hiện đại. Dù diễn xuất chưa được đánh giá cao nhưng Nhiệt Ba vẫn đang là cái tên hot khuấy đảo làng giải trí Trung Quốc ở thời điểm hiện tại. Địch Lệ Nhiệt Ba có thể xem là một trong những diễn viên phụ "ăn đứt" vai chính khi tham gia vào các phim bom tấn vì nhan sắc xinh đẹp của mình. 

Có thực sự xứng đáng khi mang danh đỉnh lưu nhưng nữ diễn viên này lại nổi nhờ nhan sắc? - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba là diễn viên phụ "ăn đứt" vai chính nhờ nhan sắc "cực phẩm" vạn người mê

Địch Lệ Nhiệt Ba ra mắt với vai phụ trong các bộ phim do các đàn chị như Dương Mịch làm nữ chính: Cổ Kiếm Kỳ ĐàmĐịch Lệ Nhiệt Ba: Từ nữ phụ mờ nhạt đến minh tinh được săn đón bậc nhất xứ Trung - BlogAnChoi. Địch Lệ Nhiệt Ba tên đầy đủ là Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề, sinh ngày 03/06/1992, tại Ô Lỗ Mộc Tề, Tân Cương, Trung Quốc thuộc dân tộc Duy Ngô N. được đàn chị nâng đỡĐịch Lệ Nhiệt Ba ra mắt với vai phụ trong các bộ phim do các đàn chị như Dương Mịch làm nữ chính: “Cổ Kiếm Kỳ Đàm”, “Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa”,… hay bộ phim “Người tình kim cương” do Đường Yên đảm nhận vai nữ chính. Đặc biệt là trong khoảng thời gian bộ phim “Người tình kim cương” phát sóng đã có những tranh cãi xoay quanh Ba “béo” khi cô và đàn chị được đặt lên bàn cân và có nhiều ý kiến cho là cô lấn át đàn chị, thậm chí có dưa là cô đã mua những bản thảo để dìm đàn chị.AdChoices. https://bloganchoi.com/dich-le-nhiet-ba-minh-tinh-duoc-san-don-bac-nhat-xu-trung/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Địch Lệ Nhiệt Ba: Từ nữ phụ mờ nhạt đến minh tinh được săn đón bậc nhất xứ Trung - BlogAnChoi. Địch Lệ Nhiệt Ba tên đầy đủ là Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề, sinh ngày 03/06/1992, tại Ô Lỗ Mộc Tề, Tân Cương, Trung Quốc thuộc dân tộc Duy Ngô N. được đàn chị nâng đỡĐịch Lệ Nhiệt Ba ra mắt với vai phụ trong các bộ phim do các đàn chị như Dương Mịch làm nữ chính: “Cổ Kiếm Kỳ Đàm”, “Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa”,… hay bộ phim “Người tình kim cương” do Đường Yên đảm nhận vai nữ chính. Đặc biệt là trong khoảng thời gian bộ phim “Người tình kim cương” phát sóng đã có những tranh cãi xoay quanh Ba “béo” khi cô và đàn chị được đặt lên bàn cân và có nhiều ý kiến cho là cô lấn át đàn chị, thậm chí có dưa là cô đã mua những bản thảo để dìm đàn chị.AdChoices. https://bloganchoi.com/dich-le-nhiet-ba-minh-tinh-duoc-san-don-bac-nhat-xu-trung/, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa,… hay bộ phim Người tình kim cương do Đường Yên đảm nhận vai nữ chính. Đặc biệt là trong khoảng thời gian bộ phim Người tình kim cương phát sóng đã có những tranh cãi xoay quanh Ba “béo” khi cô và đàn chị được đặt lên bàn cân và có nhiều ý kiến cho là cô lấn át đàn chị, thậm chí có tin đồn là cô đã mua những bản thảo để dìm đàn chị. 

Có thực sự xứng đáng khi mang danh đỉnh lưu nhưng nữ diễn viên này lại nổi nhờ nhan sắc? - Ảnh 4
Nhiều ý kiến cho rằng mỹ nhân Tân Cương lấn át đàn chị, nhưng thực tế cô lại được các đàn chị nâng đỡ rất nhiều. 

Tuy những chỉ là những lời đồn đoán, nhưng sự thật là trong dàn đỉnh lưu của làng giải trí Hoa ngữ, Địch Lệ Nhiệt Ba có lẽ là một trong những ngôi sao bị phàn nàn nhiều nhất. Mặc dù xuất đạo với tư cách là diễn viên, nhưng thứ mà cư dân mạng nhớ đến khi nhắc tới cái tên Địch Lệ Nhiệt Ba lại chỉ dừng lại ở nhan sắc. 

Có thực sự xứng đáng khi mang danh đỉnh lưu nhưng nữ diễn viên này lại nổi nhờ nhan sắc? - Ảnh 5
Tuy được "o bế" hết mức, nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa thể sở hữu riêng cho mình một tác phẩm đại bạo. 

Bẵng đi một thời gian, câu chuyện này được dân tình đem ra bàn luận lại vô cùng sôi nổi, nhiều người còn ngỡ ngàng nhận ra rằng: "Rõ ràng Địch Lệ Nhiệt Ba là đỉnh lưu, vậy mà trong bao nhiêu năm làm nghề, cô ấy chưa từng có bộ phim "bạo" hay "đại bạo" nào". 

Thực tế, khi nhìn lại chặng đường diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba từ trước đến nay, chỉ tính riêng những tác phẩm Mỹ nhân Tân Cương diễn chính như Tam Sinh Tam Thế: Chẩm Thượng Thư, Người Đẹp Lý Huệ Trân, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh... hay mới nhất là Ngự Giao Ký, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức có chút nhiệt cho tới hot và tất nhiên chưa thể chạm tới ngưỡng "bạo" như lời người hâm mộ Ba béo từng tung hô. 

Khách quan mà nói, nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba đúng là ở tầm "vũ trụ", đẹp một cách siêu thực, nhưng về khoản diễn xuất lại khá lấn cấn. Chính vì lẽ đó, khi mà hotsearch "Vĩnh viễn có thể tin tưởng vào diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba" xuất hiện đã khiến cô nàng nhận về vô vàn lời chế nhạo từ cộng đồng mạng, đa phần đều cảm thấy "ai đó" đã đi bài quá lố, thùng rỗng kêu to. 

Có thực sự xứng đáng khi mang danh đỉnh lưu nhưng nữ diễn viên này lại nổi nhờ nhan sắc? - Ảnh 6
Nhan sắc thoát tục của Địch Lệ Nhiệt Ba là điều thể bàn cãi 
Có thực sự xứng đáng khi mang danh đỉnh lưu nhưng nữ diễn viên này lại nổi nhờ nhan sắc? - Ảnh 7
Nhờ nhan sắc thuộc tầm "vũ trụ", Địch Lệ Nhiệt Ba luôn là gương mặt đại sứ của của nhiều thương hiệu nổi tiếng
Có thực sự xứng đáng khi mang danh đỉnh lưu nhưng nữ diễn viên này lại nổi nhờ nhan sắc? - Ảnh 8
Dù sở hữu nhan sắc thượng thừa nhưng việc diễn xuất dở tệ, phim thì đạt thành tích bết bát mà vẫn có thể lấy được giải "Thị hậu" Kim Ưng khiến netizen hết sức bất bình, thường xuyên lôi ra cà khịa mỗi dịp tới mùa Kim Ưng. 

Có lẽ, điều Địch Lệ Nhiệt Ba cần làm nhất lúc này để lấy lại được thiện cảm của khán giả là tích cực trau dồi kỹ năng diễn xuất, lựa kịch bản có tính đột phá hơn, trước tiên là kiếm cho mình một tác phẩm bạo và sau đó để chứng minh cho công chúng biết bản thân hoàn toàn "danh xưng với thực". 

 Có thực sự xứng đáng khi mang danh đỉnh lưu nhưng nữ diễn viên này lại nổi nhờ nhan sắc? - Ảnh 9

Có thực sự xứng đáng khi mang danh đỉnh lưu nhưng nữ diễn viên này lại nổi nhờ nhan sắc? - Ảnh 10
Diễn xuất bị cho là lờ đờ, buồn ngủ, chưa có nhiều bứt phá khi thể hiện hiện cảm xúc.

Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba đang có hai bộ tồn kho là Công Tố Tinh Anh (thuộc đề tài chính kịch) và dự án cổ trang An Lạc Truyện - hợp tác cùng lưu lượng nam Cung Tuấn. Hy vọng, bằng một sức mạnh nào đó, nàng tiểu hoa sẽ thay đổi được phần nào những định kiến bấy lâu nay của người qua đường và anti-fan dành cho cô. 

Có thực sự xứng đáng khi mang danh đỉnh lưu nhưng nữ diễn viên này lại nổi nhờ nhan sắc? - Ảnh 11
Hy vọng An Lạc Truyện và Công Tố Tinh Anh sẽ giúp Địch Lệ Nhiệt Ba thay đổi được định kiến của netizen về mình. 

 

Sau thời gian nghỉ ngơi, Địch Lệ Nhiệt Ba đã lấy lại tinh thần sau thành công của Ngự Giao Ký, đang lên kế hoạch chuyển hình

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