Diện váy hoa xẻ tà, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ được tìm kiếm nhiều nhất vì lý do này

Sao quốc tế 25/08/2022 19:19

Mới đây, chiếc váy hoa nhí xẻ tà đơn giản của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng khiến nữ diễn viên xuất sắc đạt no.2 hotsearch trên mạng xã hội Weibo.

Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đang là cái tên "nổi đình nổi đám" trong làng giải trí Hoa ngữ. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt xinh đẹp, lai tây cùng vóc dáng mảnh mai, quyến rũ, mỹ nữ Tân Cương luôn tạo được hiệu ứng tốt mỗi lần xuất hiện. 

Mới đây, nữ diễn viên đã xuất hiện ở sân bay với chiếc váy màu xanh hoa nhí, khoe trọn đôi chân dài miên man và làn da trắng như sứ. Dù đeo khẩu trang tuy nhiên vẻ đẹp và khí chất ngút trời của Địch Lệ Nhiệt Ba không vì thế mà bị lu mờ giữa đám đông.

Diện váy hoa xẻ tà, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ được tìm kiếm nhiều nhất vì lý do này - Ảnh 1
Diện váy hoa xẻ tà, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ được tìm kiếm nhiều nhất vì lý do này - Ảnh 2
Diện váy hoa xẻ tà, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ được tìm kiếm nhiều nhất vì lý do này - Ảnh 3
Diện váy hoa xẻ tà, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ được tìm kiếm nhiều nhất vì lý do này - Ảnh 4

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, hình ảnh xinh đẹp tại sân bay của Địch Lệ Nhiệt Ba đã leo thẳng lên no.2 hotsearch trên trang mạng xã hội Weibo. bên cạnh đó, cư dân mạng còn để lại nhiều lời khen có cánh cho diện mạo như "tiên nữ giáng trần" của mỹ nữ Tân Cương.

Chiếc váy hoa nhí màu xanh của Địch Lệ Nhiệt Ba diện tại sân bay là một thiết kế có giá bình dân. Hiện tại, nhiều chị em đang "săn lùng" chiếc váy "gây bão" này.

Diện váy hoa xẻ tà, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ được tìm kiếm nhiều nhất vì lý do này - Ảnh 5

Sau thành công của các bộ phim nổi tiếng như Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa,...Từ năm 2019, sự nghiệp của "mỹ nhân Tân Cương" có sự thăng hạng đáng kể khi cô xuất hiện phủ kín các trang báo, là gương mặt thường xuyên tại các sự kiện tại Trung Quốc. Hiện tại, mọi nhất cử nhất động của mỹ nữ Tân Cương đều lọt vào tầm ngắm của công chúng và thường xuyên có mặt ở bảng xếp hạng lượt tìm kiếm nhiều nhất.

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Từ khóa “Nhị phiên” bỗng lọt top bảng xếp hạng tìm kiếm Weibo, theo đó đã dẫn đến cuộc tranh cãi giữa hai fandom của Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba.

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