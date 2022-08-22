Tạo hình của Vương Hạc Đệ ở Thương Lan Quyết khiến dân tình liên tưởng đến Địch Lệ Nhiệt Ba vì lý do này

Sao quốc tế 22/08/2022 11:02

Ngay khi lên sóng Thương Lan Quyết lại thu về rất nhiều thành tích ấn tượng, điều này đã giúp nam chính Vương Hạc Đệ lấy lại danh tiếng sau Ngộ Long.

Mới đây, trên mạng đã xuất hiện một số hình ảnh được cho là tạo hình đầu tiên của nhân vật Đông Phương Thanh Thương do Vương Hạc Đệ đảm nhận. Trong loạt ảnh này, "tình mới" của Ngu Thư Hân được nhận xét là có gương mặt đẹp trai nhưng kiểu tóc hơi khác lạ. 

Sở hữu gương mặt nam tính điển trai cùng thân hình cao lớn, tạo hình tóc mái quá dày làm che đi gần hết gương mặt của Vương Hạc Đệ. Nhiều khán giả cũng nhận ra rằng, tạo hình này sau đó đã được chuyển cho nhân vật Tốn Phong – em trai của Nguyệt tôn Đông Phương Thanh Thương.

Tạo hình của Vương Hạc Đệ ở Thương Lan Quyết khiến dân tình liên tưởng đến Địch Lệ Nhiệt Ba vì lý do này - Ảnh 1

Ngoài ra, nhiều cư dân mạng còn đùa vui rằng, tạo hình đầu tiên của Vương Hạc Đệ giống như anh em sinh đôi với Lý Trường Ca do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng vậy. Bởi lẽ cả 2 nhân vật này đều được tổ tạo hình ưu ái cho 2 cọng tóc râu rồng khiến nhan sắc bị “phong ấn”.

Tạo hình của Vương Hạc Đệ ở Thương Lan Quyết khiến dân tình liên tưởng đến Địch Lệ Nhiệt Ba vì lý do này - Ảnh 2

Từng không được kỳ vọng quá lớn, thế nhưng khi lên sóng Thương Lan Quyết lại thu về rất nhiều thành tích ấn tượng. Màn hợp tác đầu tay của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ thậm chí còn được đánh giá là chẳng hề thua kém Tinh Hán Xán Lạn và Trầm Vụn Hương Phai khi cùng chiếu. Đặc biệt, bộ phim này đã giúp nam chính Vương Hạc Đệ lấy lại danh tiếng sau Ngộ Long.

Tạo hình của Vương Hạc Đệ ở Thương Lan Quyết khiến dân tình liên tưởng đến Địch Lệ Nhiệt Ba vì lý do này - Ảnh 3

 

Hiện tại, Nguyệt tôn Đông Phương Thanh Thương của Vương Hạc Đệ đang là một trong những nhân vật được yêu thích nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

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