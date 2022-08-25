Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong phân cảnh kẻ mày: Địch Lệ Nhiệt Ba toát lên vẻ trang đài, màn kẻ mày của ‘Du Phi Hải Lan’ thành hot trend mạng xã hội

Ngoài nhan sắc nổi trội, diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Tam Sinh Tam Thế cũng được netizen khen ngợi hết lời. Như trong cảnh vẽ mày này chẳng hạn, sau khi hóa thân thành quý phi chốn cung đình, Bạch Phượng Cửu (Nhiệt Ba) toát lên vẻ đoan trang, đài các, khác hẳn hình ảnh nàng cửu vĩ hồ ngây thơ, nhí nhảnh, tinh quái ngày thường.

Cùng quê với Gia Nại, Địch Lệ Nhiệt Ba là “mỹ nữ Tân Cương” đang hot hit nhất của showbiz Hoa ngữ hiện nay. Sắm vai nàng Phượng Cửu trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, nữ diễn viên này chính thức “bạo hồng”, trở thành cái tên được nhiều người săn đón. Đây cũng là vai diễn mà mình yêu thích nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba tính tới thời điểm này.

Đường Yên

Đường Yên - Ảnh: Internet

Từ thuở mới bước chân vào showbiz, Đường Yên khá ưu ái kiểu vai diễn “ngốc bạch ngọt”. Thế nhưng, sang tới Cẩm Tú Vị Ương, nàng tiểu hoa 8X đã có màn “lột xác” ngoạn mục khi thử style nữ cường. Như trong phân cảnh vẽ lông mày này chẳng hạn, trông Đường Yên thật tự tin, sắc sảo, hoàn toàn “khác biệt” so với vẻ ngọt ngào trước kia.

Tôn Lệ

Tôn Lệ - Ảnh: Internet

Cho tới thời điểm này, Chân Hoàn Truyện vẫn được coi là tác phẩm thành công nhất của Tôn Lệ, giúp người đẹp này bước lên ghế “nhất tỷ” mảng truyền hình. Trong đó, cả nhan sắc lẫn diễn xuất của bà xã Đặng Siêu đều được công chúng đánh giá cao. Đặc biệt, trong cảnh vẽ mày, Tôn Lệ ghi điểm với dáng vẻ dịu dàng, đài các nhưng cũng toát chút sầu bi, lột tả hoàn hảo cảm xúc của nhân vật.

Trương Quân Ninh

Trương Quân Ninh - Ảnh: Internet

Ngoài nữ chính Châu Tấn thì Du phi Hải Lan do Trương Quân Ninh thể hiện là nhân vật mình yêu thích nhất trong Như Ý Truyện. Vốn là người thông minh, vẻ ngoài mềm mỏng, “Phật hệ” nhưng thực chất lại am hiểu cung đấu, chị đẹp cứ trang điểm, kẻ mày là y như rằng có người “đến công chuyện”.

Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Nếu những mỹ nhân nói trên đều tự thân vận động trong cảnh kẻ mày thì ở vũ trụ Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư lại "bón đường” cho khán giả khi hưởng thụ sự phục vụ của soái ca Dương Dương. Nhìn cảnh thân mật giữa cặp uyên ương Hắc Phong Tức – Bạch Phong Tịch (Dương Dương – Triệu Lộ Tư) trong những tập cuối phim khiến người xem xuýt xoa không thôi.