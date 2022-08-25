Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong phân cảnh kẻ mày: Địch Lệ Nhiệt Ba toát lên vẻ trang đài, màn kẻ mày của ‘Du Phi Hải Lan’ thành hot trend mạng xã hội

Sao quốc tế 25/08/2022 19:36

Không ít mỹ nhân Hoa ngữ đình đám từng tỏa sắc, khoe hương với phân cảnh vẽ lông mày trên màn ảnh, khiến dân tình phải choáng ngợp không thôi.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong phân cảnh kẻ mày: Địch Lệ Nhiệt Ba toát lên vẻ trang đài, màn kẻ mày của ‘Du Phi Hải Lan’ thành hot trend mạng xã hội - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

 

Cùng quê với Gia Nại, Địch Lệ Nhiệt Ba là “mỹ nữ Tân Cương” đang hot hit nhất của showbiz Hoa ngữ hiện nay. Sắm vai nàng Phượng Cửu trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, nữ diễn viên này chính thức “bạo hồng”, trở thành cái tên được nhiều người săn đón. Đây cũng là vai diễn mà mình yêu thích nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba tính tới thời điểm này.

Ngoài nhan sắc nổi trội, diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Tam Sinh Tam Thế cũng được netizen khen ngợi hết lời. Như trong cảnh vẽ mày này chẳng hạn, sau khi hóa thân thành quý phi chốn cung đình, Bạch Phượng Cửu (Nhiệt Ba) toát lên vẻ đoan trang, đài các, khác hẳn hình ảnh nàng cửu vĩ hồ ngây thơ, nhí nhảnh, tinh quái ngày thường.

Đường Yên

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong phân cảnh kẻ mày: Địch Lệ Nhiệt Ba toát lên vẻ trang đài, màn kẻ mày của ‘Du Phi Hải Lan’ thành hot trend mạng xã hội - Ảnh 2
Đường Yên - Ảnh: Internet

 

Từ thuở mới bước chân vào showbiz, Đường Yên khá ưu ái kiểu vai diễn “ngốc bạch ngọt”. Thế nhưng, sang tới Cẩm Tú Vị Ương, nàng tiểu hoa 8X đã có màn “lột xác” ngoạn mục khi thử style nữ cường. Như trong phân cảnh vẽ lông mày này chẳng hạn, trông Đường Yên thật tự tin, sắc sảo, hoàn toàn “khác biệt” so với vẻ ngọt ngào trước kia.

Tôn Lệ

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong phân cảnh kẻ mày: Địch Lệ Nhiệt Ba toát lên vẻ trang đài, màn kẻ mày của ‘Du Phi Hải Lan’ thành hot trend mạng xã hội - Ảnh 3
Tôn Lệ - Ảnh: Internet

 

Cho tới thời điểm này, Chân Hoàn Truyện vẫn được coi là tác phẩm thành công nhất của Tôn Lệ, giúp người đẹp này bước lên ghế “nhất tỷ” mảng truyền hình. Trong đó, cả nhan sắc lẫn diễn xuất của bà xã Đặng Siêu đều được công chúng đánh giá cao. Đặc biệt, trong cảnh vẽ mày, Tôn Lệ ghi điểm với dáng vẻ dịu dàng, đài các nhưng cũng toát chút sầu bi, lột tả hoàn hảo cảm xúc của nhân vật.

Trương Quân Ninh

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong phân cảnh kẻ mày: Địch Lệ Nhiệt Ba toát lên vẻ trang đài, màn kẻ mày của ‘Du Phi Hải Lan’ thành hot trend mạng xã hội - Ảnh 4
Trương Quân Ninh - Ảnh: Internet

 

Ngoài nữ chính Châu Tấn thì Du phi Hải Lan do Trương Quân Ninh thể hiện là nhân vật mình yêu thích nhất trong Như Ý Truyện. Vốn là người thông minh, vẻ ngoài mềm mỏng, “Phật hệ” nhưng thực chất lại am hiểu cung đấu, chị đẹp cứ trang điểm, kẻ mày là y như rằng có người “đến công chuyện”.

Triệu Lộ Tư

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong phân cảnh kẻ mày: Địch Lệ Nhiệt Ba toát lên vẻ trang đài, màn kẻ mày của ‘Du Phi Hải Lan’ thành hot trend mạng xã hội - Ảnh 5
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

 

Nếu những mỹ nhân nói trên đều tự thân vận động trong cảnh kẻ mày thì ở vũ trụ Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư lại "bón đường” cho khán giả khi hưởng thụ sự phục vụ của soái ca Dương Dương. Nhìn cảnh thân mật giữa cặp uyên ương Hắc Phong Tức – Bạch Phong Tịch (Dương Dương – Triệu Lộ Tư) trong những tập cuối phim khiến người xem xuýt xoa không thôi.

 

'Người tình màn ảnh' của Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn và những vai diễn cổ trang kinh điển

'Người tình màn ảnh' của Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn và những vai diễn cổ trang kinh điển

Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính đang hot trong thời gian gần đây. Đưa tên tuổi của Triệu Lộ Tư, đặc biệt là Ngô Lỗi có thêm phần chỗ đứng trong lòng khán giả. Dưới đây là 5 vai diễn cổ trang kinh điển nhất của nam diễn viên kể từ khi ra mắt cho đến nay.

Xem thêm
Từ khóa:   Đường Yên Địch Lệ Nhiệt Ba Trương Quân Ninh Triệu Lộ Tư Tôn Lệ

TIN LIÊN QUAN

'Người tình màn ảnh' của Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn và những vai diễn cổ trang kinh điển

'Người tình màn ảnh' của Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn và những vai diễn cổ trang kinh điển

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình đội đấu lạp: Triệu Lệ Dĩnh bị chê tiều tụy lộ vẻ mệt mỏi, Triệu Lộ Tư được khen trong trẻo, thuần khiết

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình đội đấu lạp: Triệu Lệ Dĩnh bị chê tiều tụy lộ vẻ mệt mỏi, Triệu Lộ Tư được khen trong trẻo, thuần khiết

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư bất ngờ được CCTV đánh giá là bộ phim ăn khách nhất mùa hè năm nay 'Độ phủ sóng rộng rãi, nhà nhà đều xem phim'

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư bất ngờ được CCTV đánh giá là bộ phim ăn khách nhất mùa hè năm nay 'Độ phủ sóng rộng rãi, nhà nhà đều xem phim'

Hết Dương Tử gia nhập trường phái 'trợn mắt', Triệu Lộ Tư và Angela Baby cũng nhập hội khiến fan một phen hết hồn và khó chịu

Hết Dương Tử gia nhập trường phái 'trợn mắt', Triệu Lộ Tư và Angela Baby cũng nhập hội khiến fan một phen hết hồn và khó chịu

Mỹ nhân Hoa Ngữ soán ngôi vị 'mỹ nhân trà xanh' của Triệu Lộ Tư là ai?

Mỹ nhân Hoa Ngữ soán ngôi vị 'mỹ nhân trà xanh' của Triệu Lộ Tư là ai?

Tinh Hán Xán Lạn: Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được tác giả truyện gốc dành nhiều lời khen có cánh 'Mùa hè này rất viên mãn, mong tương lai của mọi người ngày càng rực rỡ'

Tinh Hán Xán Lạn: Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được tác giả truyện gốc dành nhiều lời khen có cánh 'Mùa hè này rất viên mãn, mong tương lai của mọi người ngày càng rực rỡ'

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 2 giờ 58 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 8 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI