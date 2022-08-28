Lưu Diệc Phi đón sinh nhật bằng bộ ảnh khí chất ngời ngời trên tạp chí thời trang

Dù là cái tên gây ra nhiều ồn ào trong thời gian gần đây nhưng nhan sắc của Lưu Diệc Phi là điều không thể tranh cãi được.

Lưu Diệc Phi vừa mới đón sinh nhật tuổi 35 vào ngày 25/8 vừa qua. Để chúc mừng tuổi mới mới của nữ minh tinh, tạp chí thời trang Elle đã tung ra bộ ảnh vô cùng ấn tượng với "thần tiên tỷ tỷ" là nhân vật chính.

Lưu Diệc Phi vừa mới đón sinh nhật tuổi 35 bằng bộ ảnh trên tạp chí thời trang Elle - Ảnh: Internet

Trong buổi phỏng vấn với Elle, Lưu Diệc Phi cho biết gần đây cô đang bận rộn đọc kịch bản mới. Những tin tức tiêu cực trong thời gian qua quả thật có ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của nữ diễn viên nhưng cô như thường lệ vẫn chọn cách im lặng và nỗ lực làm việc.

Bước chân vào làng giải trí khi chỉ mới 16 tuổi, Lưu Diệc Phi đã học được cách đối diện với những ý kiến trái chiều từ dư luận nên cô từ lâu đã quen với nhiều đồn đoán sai sự thật về mình. Lưu Diệc Phi cho rằng nếu dùng cả đời thanh minh thì cũng không thể rửa sạch hàm oan cho nên im lặng mới là cách tốt nhất.

"Tôi không muốn lao mình như thiêu thân về phía những tin đồn. Tôi cho rằng hành động luôn có sức mạnh hơn lời nói, thanh giả tự thanh. Tôi chẳng lo lắng bản thân sẽ bị hiểu sai. Tôi muốn dành thời gian đi thanh minh các tin tiêu cực để làm những điều mình yêu thích." - Lưu Diệc Phi chia sẻ.

Hiện tại, Lưu Diệc Phi đang tham gia vào dự án Đi Đến Nơi Có Gió cùng với nam thần Lý Hiện. Mặc kệ những tin đồn xung quanh học vấn của cô, người hâm mộ của nữ diễn viên rất hy vọng vào tác phẩm lần này.

Đường Yên 'tình cảm' chúc mừng sinh nhật Lưu Diệc Phi, dân mạng ngưỡng mộ tình bạn 8 năm hiếm có của Cbiz Đường Yên và Lưu Diệc Phi đã khiến dân tình không khỏi dậy sóng vì tình chị em quá đỗi ngọt ngào. Cụ thể, Đường Yên đã đăng bài lên trang Weibo cá nhân để chúc mừng sinh nhật cô bạn thân Lưu Diệc Phi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luu-diec-phi-don-sinh-nhat-bang-bo-anh-khi-chat-ngoi-ngoi-tren-tap-chi-thoi-trang-496513.html