Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/8/2022: Lưu Diệc Phi đóng phim truyền hình hiện đại, bạn gái của Hồ Ca là người ngoài ngành?

2. Trước mắt thì vẫn chưa có tin tức gì về lần hợp tác thứ hai giữa Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư nhưng sắp tới thì việc này hoàn toàn có khả năng. Hai người cũng có lượng người hâm mộ cặp đôi khá lớn vì thế có thể sẽ có các nhà đầu tư để mắt đến, việc này xác suất rất lớn.

1. Bộ phim “Ngọc cốt dao” do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn chủ diễn ước tính sẽ công chiếu vào cuối năm nay. Bộ phim không lên sóng kịp mùa hè năm nay do vẫn chưa qua được xét duyệt, việc này cũng không còn cách nào khác.

5. Thích Vy sẽ lấy danh nghĩa dưỡng thai để tránh đi những dư luận tiêu cực về việc bán hàng giả.

6. Sau sự kiện yêu đương và chia tay với Từ Khai Sính, đã có nhiều nguồn tài nguyên tìm đến Trương Thiên Ái hơn. Hiện có một thương hiệu mỹ phẩm muốn cùng cô ấy ký hợp đồng đại ngôn sản phẩm.

7. Mã Tư Thuần vốn muốn sử dụng lần trở lại này để dẫn bạn trai của cô ấy cùng lên các chương trình giải trí. Song do những tin tức tiêu cực gần đây, cô ấy có thể sẽ đành phải bỏ đi ý định này.

8. Mặc dù Trương Giai Ninh có rất nhiều vai diễn sáng giá nhưng hầu hết những vai diễn này đều là vai phụ. Những bộ phim đại nữ chủ của cô đều không quá hot, ngay cả bộ phim webdrama kia đều là vai nam chính được lợi nhiều hơn.

9. Hồ Ca hiện tại không còn độc thân nữa, bạn gái của anh ấy là người ngoài giới giải trí, hai người vừa quyết định qua lại không lâu.

10. Việc tham gia quay phim điện ảnh của Cúc Tịnh Y chỉ là để thử sức, trước mắt sẽ không có dự án điện ảnh lớn nào tìm đến cô ấy.

11. Mấy năm nay Đàm Tùng Vận quay tương đối nhiều phim truyền hình, thành tích không tệ, danh tiếng và rating đều đi lên. Hiện trong tay cô còn không ít bộ phim chờ phát sóng. Sắp tới cô sẽ nhận một bộ, khai mái vào đầu tháng 9, hợp tác với Diêm Ny.

12. Nhậm Gia Luân muốn chuyển sang đóng phim truyền hình đô thị, nhưng cũng thử qua vài bộ hiện đại và quả thật thành tích không bằng cổ trang. Dần dần, đến tư bản cũng hạn chế đưa cho anh các kịch bản hiện đại, bây giờ 90% đều là phim cổ trang.

13. Tống Thiến đã tiếp xúc với một bộ cổ trang đại nữ chủ, bộ phim này hứa hẹn sẽ giúp cô "bùng nổ" trong sự nghiệp.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.