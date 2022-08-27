'Đệ nhất mỹ nhân phương Đông' Lưu Cạnh từng từ chối vai Triệu Linh Nhi, tự tay 'dâng' sự thành công cho Lưu Diệc Phi

Sao quốc tế 27/08/2022 14:29

Tuy chỉ là sự lựa chọn thứ 2 sau Lưu Cạnh nhưng Lưu Diệc Phi đã tận dụng cơ hội này để khiến tên tuổi của mình "một bước lên mây".

Nhiều diễn viên trong làng giải trí tuy có diễn xuất tốt và cả dung mạo được đánh giá cao nhưng lại không có hoặc có rất ít các bộ phim hay trong sự nghiệp của mình, đơn cử như Huỳnh Hiểu Minh. "Huỳnh giáo chủ" là một diễn viên được nhận xét là có thực lực nhưng không hiểu sao nhiều năm trở lại đây các bộ phim anh đó đều bị xếp vào "rác phẩm", nam tài tử còn liên tục từ chối các kịch bản hay khi được ngỏ lời mời đóng.

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Huỳnh Hiểu Minh từ chối nhiều kịch bản hay - Ảnh: Internet

Bên cạnh Huỳnh Hiểu Minh thì còn cơ nữ diễn viên Lưu Cạnh, cô vừa có thực lực lại nhan sắc nhưng luôn chọn nhầm kịch bản. Vai Triệu Linh Nhi trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp làm nên tên tuổi của Lưu Diệc Phi trước đây từng được chọn cho Lưu Cạnh nhưng cô lại từ chối, cũng vì vậy làm cơ hội nổi tiếng vốn của cô nay lại được nhường cho người bạn học của mình.

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Vai Triệu Linh Nhi trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp vốn là của Lưu Cạnh - Ảnh: Internet

Từ khi ra mắt, Lưu Diệc Phi vốn đã có tài nguyên rất tốt, nhưng sau khi đóng vai Triệu Linh Nhi thì cô còn được chú ý nhiều hơn nữa. Nhờ vai diễn làm bàn đạp này mà Lưu Diệc Phi có cơ hội đóng nhiều nhân vật nổi tiếng khác và trong đó có Tiểu Long Nữ. Cho nên có thể nói, Triệu Linh Nhi là vai diễn có ý nghĩa lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Lưu Diệc Phi.

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Tạo hình của Lưu Diệc Phi trong vai Triệu Linh Nhi - Ảnh: Internet

Về phần Lưu Cạnh, nhan sắc của cô được nhận xét là còn lấn lướt cả Lưu Diệc Phi, nữ diễn viên còn được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân phương Đông". Tuy nhiên, cô lại không có hứng thú với vai diễn Triệu Linh Nhi dù cho đạo diễn phim hết lời kêu gọi và mời mọc cô. Cũng vì vậy mà Lưu Diệc Phi của ngày hôm nay đã trở thành ngôi sao hạng nhất, trong khi đó Lưu Cạnh không ai quan tâm, danh tiếng của cô ngày càng xuống thấp.

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