'Đệ nhất mỹ nhân phương Đông' Lưu Cạnh từng từ chối vai Triệu Linh Nhi, tự tay 'dâng' sự thành công cho Lưu Diệc Phi

Nhiều diễn viên trong làng giải trí tuy có diễn xuất tốt và cả dung mạo được đánh giá cao nhưng lại không có hoặc có rất ít các bộ phim hay trong sự nghiệp của mình, đơn cử như Huỳnh Hiểu Minh. "Huỳnh giáo chủ" là một diễn viên được nhận xét là có thực lực nhưng không hiểu sao nhiều năm trở lại đây các bộ phim anh đó đều bị xếp vào "rác phẩm", nam tài tử còn liên tục từ chối các kịch bản hay khi được ngỏ lời mời đóng.

Huỳnh Hiểu Minh từ chối nhiều kịch bản hay - Ảnh: Internet

Bên cạnh Huỳnh Hiểu Minh thì còn cơ nữ diễn viên Lưu Cạnh, cô vừa có thực lực lại nhan sắc nhưng luôn chọn nhầm kịch bản. Vai Triệu Linh Nhi trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp làm nên tên tuổi của Lưu Diệc Phi trước đây từng được chọn cho Lưu Cạnh nhưng cô lại từ chối, cũng vì vậy làm cơ hội nổi tiếng vốn của cô nay lại được nhường cho người bạn học của mình.