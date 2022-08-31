Thương Lan Quyết và Châu Sinh Như Cố: Tưởng không liên quan nhưng lại giống nhau đến không ngờ!

Những tưởng có sự khác biệt lớn về nội dung và thể loại nhưng cả Thương Lan Quyết và Châu Sinh Như Cố đều có tình tiết ngược đến không ngờ.

Dù có thời điểm ra mắt cách xa nhau nhưng mới đây Thương Lan Quyết và Châu Sinh Như Cố lại khiến dân tình xôn xao bàn tán vì những điểm giống nhau đến không ngờ. Điểm giống nhau này đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng người hâm mộ và là bệ phóng cho tên tuổi của những diễn viên tham gia phim.

Cụ thể, dân tình phát hiện ra rằng vào năm 2021, Châu Sinh Như Cố khiến dân tình khóc đến cạn cả trước mắt với phân đoạn nữ chính Thôi Thời Nghi (Bạch Lộc) trong bộ trang phục cưới gieo mình giữa trời tuyết trắng. Hành động này của nhân vật thể hiện sự hi sinh để kiếp sau được sống bên người mình yêu là Châu Sinh Thần (Nhậm Gia Luân).

Thôi Thời Nghi (Bạch Lộc) trong bộ trang phục cưới gieo mình giữa trời tuyết trắng trong Châu Sinh Như Cố. Ảnh: Internet

Cùng vào dịp đó ở năm 2022, với Thương Lan Quyết, nữ chính Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân thủ vai) của Thương Lan Quyết cũng đã lựa chọn hi sinh mình để bảo vệ Ma tôn Đông Phương Thanh Thương khi chàng đã yếu đi. Tình tiết ngược bạo tàn này cũng đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả.

Thêm một điểm giống nhau nữa được dân tình chỉ ra giữa Châu Sinh Như Cố và Thương Lan Quyết là "sau ngược có ngọt". Ảnh: Internet

Thêm một điểm giống nhau nữa được dân tình chỉ ra giữa Châu Sinh Như Cố và Thương Lan Quyết là "sau ngược có ngọt". Mọi khó khăn, trắc trở hay sự hi sinh chính là thử thách chứng minh tình cảm dành cho đối phương. Cả hai cặp đôi sau đó đều về lại bên nhau với kết cục viên mãn.

Một điều nữa cũng khiến netizen chú ý đó là cả hai phim đều trở thành bệ phóng tốt cho tên tuổi của những diễn viên, cụ thể là Nhậm Gia Luân - Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân đều nổi như cồn, có thêm nhiều dự án mới sau đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-lan-quyet-va-chau-sinh-nhu-co-tuong-khong-lien-quan-nhung-lai-giong-nhau-den-khong-ngo-497956.html