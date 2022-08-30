Thương Lan Quyết vừa mới kết thúc trong viên mãn, netizen đã lên tiếng chê bai vì điều này

Sao quốc tế 30/08/2022 15:20

Tập cuối của Thương Lan Quyết dấy lên nhiều ý kiến trái chiều vì quá chóng vánh.

Cuối cùng sau khoảng thời gian dài lên sóng, Thương Lan Quyết cuối cùng cũng đã nói lời chào tạm biệt khán với cái kết tuyệt vời cho cả 2 nhân vật chính. Tuy nhiên, dẫu cho có kết thúc viên mãn nhưng netizen lại có động thái chê bai vì điều này. 

Thương Lan Quyết vừa mới kết thúc trong viên mãn, netizen đã lên tiếng chê bai vì điều này - Ảnh 1
Phân đoạn cuối trong phim - Ảnh: Internet 

Theo diễn biến của tập cuối, buồn rầu sau khi nghe tin Tiểu Lan Hoa (Ngu Thư Hân) sắp lấy Trường Hành (Trương Lăng Hách) nên Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ) quyết định về biển Thương Diêm. Tuy nhiên, sau đó anh bị quỷ khí làm cho biến chất cơ thể bị năng lượng tà ác quây lấy khắp người. 

Đông Phương Thanh Thương gặp nguy hiểm lớn nhưng may mắn rằng Tiểu Lan Hoa đã kịp thời cứu sống chàng. Thương Lan Quyết khép lại với cảnhh Tiểu Lan Hoa và Đông Phương Thanh Thương trao nhau nụ hôn cảm xúc và lãng mạn.

Thương Lan Quyết vừa mới kết thúc trong viên mãn, netizen đã lên tiếng chê bai vì điều này - Ảnh 2
Netizen tỏ ra không hài lòng với cái kết này của Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet 

Cái kết của Thương Lan Quyết đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều ngay sau khi lên sóng. Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự thỏa mãn thì cũng có không ít khán giả cho rằng kết thúc của Thương Lan Quyết diễn ra quá nhanh, được xử lý cẩu thả. Nhiều người cho rằng với những gì mà phim đã thể hiện lẽ ra cái kết trong phim phải được làm một cách tỉ mỉ hơn thay vì quá đỗi sơ xài. 

Một số bình luận của khán giả:

- Chỉ muốn nói là biên kịch xử lý kết quá cẩu thả và coi thường người xem. Nhét vào một cảnh hôn cái tưởng là xong luôn đó hả. 

- Cảm ơn biên kịch thì đa phần là fan diễn viên, vừa lướt thấy một loạt rồi. Còn người chê vẫn chê thôi. Kết cục leak ra từ trước rồi, bị chửi quá trời. Bây giờ đỡ hơn rồi những vẫn nhiều người chê.

 

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