Vương Hạc Đệ tiếp tục vướng phải rắc rối, đạo diễn chữa cháy nhưng càng 'thêm dầu vào lửa'

Để có một cảnh khóc tạo nên cảm xúc cho người xem đòi hỏi khả năng diễn xuất của diễn viên phải ở mức thượng thừa. Tuy nhiên, không phải ai cũng làm được điều này và mới đây Vương Hạc Đệ đang vướng lùm xùm phải dùng nước nhỏ mắt để thực hiện cảnh quay khóc trong Thương Lan Quyết.

Gần đây, trên mạng lan truyền bức ảnh hậu trường khi Vương Hạc Đệ cầm lọ thuốc nhỏ mắt trong phân cảnh nhân vật ma tôn Đông Phương Thanh Thương đau buồn ôm trong tay Hoa Lan Nhỏ đang bị thương. Bức ảnh ngay lập tức được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên MXH xứ Trung và hầu hết mọi người đều cho rằng hành động của anh chàng là đi ngược với quy tắc của một diễn viên chuyên nghiệp bởi khán giả cảm thấy họ như bị lừa dối khi biết những giọt nước mắt của anh chàng trên phim không phải là cảm xúc thật mà chỉ là nhờ có đạo cụ giúp đỡ.

Bức ảnh gây tranh cãi của Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet Để “cứu nguy” cho nam diễn viên chính, mới đây, đạo diễn của Thương Lan Quyết đã lên tiếng giải thích rằng, do Vương Hạc Đệ khóc quá nhiều nên ảnh hưởng đến mắt, đồng thời, phim trường có nhiều bụi nên nam diễn viên cần sử dụng thuốc nhỏ mắt để rửa sạch mắt và chống viêm, chứ không phải do Ma Tôn Đông Phương Thanh Thương không thể khóc mà phải cần sự hỗ trợ của nước nhỏ mắt. Tuy nhiên, lời giải thích của vị đạo diễn này ngay lập tức bị netizen phản biện và cho rằng lọ thuốc nhỏ mắt kia thường được dùng trong các cảnh khóc khi có tác dụng làm cay mắt khiến rơi nước mắt ngay lập tức. Chính vì vậy đã sai nay lại còn thêm sai nên fan tỏ ra vô cùng thất vọng với nam diễn viên.

Vương Hạc Đệ sinh ngày 20/12/1998, là một diễn viên, ca sĩ, rapper và người mẫu. Nam diễn viên được biết đến với vai chính đầu tiên Đạo Minh Tự trong bộ phim truyền hình Tân vườn sao băng năm 2018. Tạo hình của Vương Hạc Đệ của Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet Vương Hạc Đệ từng là nam diễn viên kém tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Những bộ phim anh tham gia như Vườn Sao Băng, Ngộ Long, Cuộc Sống Lý Trí đều không gây được tiếng vang, thậm chí còn phải nhận những ý kiến trái chiều vì chất lượng cũng như diễn xuất. Phải mãi đến Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ mới mang đến được tiếng vang lớn và được nhiều người biết đến. Bằng chứng cho sức hút của nam diễn viên trẻ là trong thời gian rất ngắn đã có đến 3 dự án tung tin đồn nam diễn viên đảm nhận vai chính, sánh vai cùng dàn “lưu lượng” nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ như Trường Lăng: Vương Hạc Đệ - Lưu Diệc Phi, Thần Ẩn (Thiên Cổ Quyết Trần 2): Vương Hạc Đệ - Triệu Lộ Tư, Phượng Lai Tê: Vương Hạc Đệ - Tống Thiến. Thậm chí, gần đây anh chàng còn bị đồn vừa mới đính hôn với bạn gái ngoài ngành. Phía Vương Hạc Đệ cũng nhanh chóng bác bỏ tin đồn này. Có thể thấy, đi cùng với sự nổi tiếng của nam diễn viên là sự chú ý nhất cử nhất động của từ người hâm mộ.

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