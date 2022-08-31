Thương Lan Quyết kết thúc, Vương Hạc Đệ tái xuất trong chương trình Trốn Thoát Khỏi Mật Thất, netizen thích thú 'Bổn tọa là con ma to nhất, ở đây ai dám đụng?'

Một blogger mảng giải trí xứ Trung vừa tung ra những hình ảnh mới nhất, hé lộ khoảnh khắc Vương Hạc Đệ đang ghi hình cho tập mới của show truyền hình giải trí Trốn Thoát Khỏi Mật Thất 4.

Mới đây, một blogger mảng giải trí xứ Trung vừa tung ra những hình ảnh mới nhất, hé lộ khoảnh khắc Vương Hạc Đệ đang ghi hình cho tập mới của show truyền hình giải trí Trốn Thoát Khỏi Mật Thất 4. Vương Hạc Đệ đang ghi hình cho tập mới của show truyền hình giải trí Trốn Thoát Khỏi Mật Thất 4 - Ảnh: Internet

Xuất hiện tại hiện trường, mỹ nam Thương Lan Quyết trông vô cùng nổi bật với chiều cao lý tưởng hơn 1m8, anh diện sơ mi xanh phối cùng cà vạt, đeo mắt kính đen khoe trọn nét nam tính, cá tính đầy trẻ trung. mỹ nam Thương Lan Quyết trông vô cùng nổi bật khoe trọn nét nam tính, cá tính đầy trẻ trung - Ảnh: Internet Sau khi được chia sẻ, tạo hình của Vương Hạc Đệ khi tham gia trong Trốn Thoát Khỏi Mật Thất 4 cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận mưa lời khen cho vóc dáng hoàn hảo cùng nét đẹp tỏa sáng đem lại cảm giác trẻ trung tràn ngập nhiệt huyết thanh xuân. Được biết khi tham gia trong chương trình, nam diễn viên cũng là người đầu tiên bắt đầu trò chơi, trông anh vô cùng bình tĩnh và dũng cảm, mỗi bước đi đều rất thận trọng.

Vương Hạc Đệ cũng là người đầu tiên bắt đầu trò chơi, trông anh vô cùng bình tĩnh và dũng cảm, mỗi bước đi đều rất thận trọng - Ảnh: Internet Ở dưới bài đăng, cư dân mạng chia sẻ Vương Hạc Đệ trông có vẻ thuộc tuýp người gan dạ nên có thể anh chàng đã xung phong đi đầu, trong khi số khác lại đùa biết đâu anh chàng bị các thành viên còn lại lừa để đi đầu dẫn đường. -“Tôn thượng vừa mới đến đã bị lừa đi đầu rồi sao” -“Chắc chắn không phải cậu ấy tự nguyện đâu” -“Nhìn Vương Hạc Đệ tôi nghĩ cậu ấy có thể rượt NPC chạy khắp 5 con phố” - “Tạo hình này dễ thương quá, trông ngoan ghê” -“Bổn tọa là con ma to nhất , ở đây ai dám đụng?”

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