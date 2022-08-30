Dàn mỹ nam lứa sau 95 và những tác phẩm nổi bật làm nên tên tuổi: Hứa Khải nhờ Diên Hy Công Lược làm bước đệm, Vương Hạc Đệ phải nhờ đến Thương Lan Quyết mới được đánh giá cao

Sao quốc tế 30/08/2022 23:15

Những năm gần đây, dàn nam thần sau 95 của Hoa Ngữ đã tạo nên những sự đột phá mạnh mẽ cho sự nghiệp của bản thân và không thể thiếu những tác phẩm nổi bật gắn liền với tên tuổi họ.

Hứa Khải

Dàn mỹ nam lứa sau 95 và những tác phẩm nổi bật làm nên tên tuổi: Hứa Khải nhờ Diên Hy Công Lược làm bước đệm, Vương Hạc Đệ phải nhờ đến Thương Lan Quyết mới được đánh giá cao - Ảnh 1
Hứa Khải - Ảnh: Internet

Hứa Khải là một trong các nam thần khiến bao người rung động mỗi khi nhìn bởi anh sở hữu gương mặt điển trai và chiều cao cực khủng. Tên tuổi của nam diễn viên này phủ sóng khắp mọi mặt trận khi anh đảm nhận vai Phó Hằng trong Diên Hi Công Lược. Có thể nói, chính bộ phim này đã giúp Hứa Khải thành danh và là bước đệm cực lớn cho sự nghiệp của anh sau này.

Ngô Lỗi

Dàn mỹ nam lứa sau 95 và những tác phẩm nổi bật làm nên tên tuổi: Hứa Khải nhờ Diên Hy Công Lược làm bước đệm, Vương Hạc Đệ phải nhờ đến Thương Lan Quyết mới được đánh giá cao - Ảnh 2
Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

Cái tên Ngô Lỗi vốn đã sớm quen thuộc với các khán giả bởi anh xuất thân là một diễn viên nhí. Thế nhưng, đến khi trưởng thành, sao nam này cũng không tránh khỏi việc phải chật vật đi tìm chỗ đứng cho bản thân.

Và cuối cùng, thì mọi cố gắng của Ngô Lỗi đều được đền đáp khi tác phẩm Tinh Hán Xán Lạn của anh và Triệu Lộ Tư lên sóng và đạt được thành công rực rỡ. Nhan sắc đỉnh cao, thần thái cực ngầu đúng chuẩn đại tướng quân và diễn xuất tài tình của nam diễn viên này trong Tinh Hán Xán Lạn đã chinh phục được tất cả người xem.

Tống Uy Long

Dàn mỹ nam lứa sau 95 và những tác phẩm nổi bật làm nên tên tuổi: Hứa Khải nhờ Diên Hy Công Lược làm bước đệm, Vương Hạc Đệ phải nhờ đến Thương Lan Quyết mới được đánh giá cao - Ảnh 3
Tống Uy Long - Ảnh: Internet

Đối với mình, không chỉ so với dàn mỹ nam sau 95 mà còn là trong cả Cbiz, thì Tống Uy Long vẫn thuộc hội các sao nam sở hữu nhan sắc cực phẩm nhất khiến người người u mê.

Vẻ ngoài xuất chúng và diễn xuất ổn định, nên không lạ gì khi nam thần này góp mặt trong các dự án lớn và đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ như Lấy Danh Nghĩa Người Nhà và Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc. Thành công của hai bộ phim này đã giúp Tống Uy Long nổi tiếng vượt bậc và được biết đến nhiều hơn.

Vương Hạc Đệ

Dàn mỹ nam lứa sau 95 và những tác phẩm nổi bật làm nên tên tuổi: Hứa Khải nhờ Diên Hy Công Lược làm bước đệm, Vương Hạc Đệ phải nhờ đến Thương Lan Quyết mới được đánh giá cao - Ảnh 4
Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Vương Hạc Đệ đã có một bước đột phá ngoạn mục trong sự nghiệp nhờ sự thành công vượt mong đợi của bộ phim Thương Lan Quyết hợp tác cùng Ngu Thư Hân. Tạo hình xuất sắc, nhan sắc cực phẩm và độ hợp vai của Vương Hạc Đệ khi đảm nhận nhân vật nam chính Đông Phương Thanh Thương đã giúp anh thu về lượng fan khủng.

Diễn xuất không thể nói là quá xuất sắc nhưng Vương Hạc Đệ lại thể hiện ra được một Nguyệt Tôn bá đạo, láu cá khỏi ai bằng, cộng thêm thần thái cực ngầu, đúng chuẩn người mạnh nhất Tam giới của anh khiến người xem mê đứ đừ.

Có thể nói, sau thất bại ê chề của Ngộ Long thì con đường phim ảnh của nam thần này đã có dấu hiệu chững lại, nhưng nhờ Thương Lan Quyết, mà anh chàng có được sự chú ý và trở nên đắt giá hơn nên tài nguyên cũng nhờ đó mà ngày càng tăng.

Vương Nhất Bác

Dàn mỹ nam lứa sau 95 và những tác phẩm nổi bật làm nên tên tuổi: Hứa Khải nhờ Diên Hy Công Lược làm bước đệm, Vương Hạc Đệ phải nhờ đến Thương Lan Quyết mới được đánh giá cao - Ảnh 5
Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Vương Nhất Bác hiện là tiểu sinh đắt giá và có tài nguyên phim ảnh khủng nhất của dàn diễn viên sau 95.  Xuất thân là một idol, nhưng sự nghiệp của mỹ nam nhà Nhạc Hoa chỉ thật sự “bật” lên khi anh thủ vai chính Lam Vong Cơ trong siêu phẩm Trần Tình Lệnh.

Thành công và độ ảnh hưởng to lớn của bộ phim đã giúp Vương Nhất Bác một bước trở thành cái tên được bao người săn đón. Diễn xuất của anh chàng trong bộ phim này cũng rất đáng khen ngợi bởi anh đã khắc họa hoàn mỹ một Lam Vong Cơ tuy bảo thủ, lạnh lùng nhưng cũng rất nghĩa khí, ân cần.

Thương Lan Quyết: Cặp phụ tung bộ ảnh tình nhân vượt mặt 'độ tình' của nam nữ chính Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân khiến dân tình bấn loạn

Thương Lan Quyết: Cặp phụ tung bộ ảnh tình nhân vượt mặt 'độ tình' của nam nữ chính Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân khiến dân tình bấn loạn

Mạng xã hội xứ Trung bất ngờ chia sẻ rầm rộ bộ ảnh chụp chung của cặp đôi phụ trong Thương Lan Quyết - Lâm Bá Duệ và Hồng Tiêu, khiến dân tình đều không khỏi bấn loạn bởi phản ứng hóa học ngọt không kém cặp chính Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ.

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Từ khóa:   Hứa Khải Vương Hạc Đệ Ngô Lỗi Tống Uy Long Vương Nhất Bác

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