Triệu Lệ Dĩnh đẹp xuất thần trên sóng livestream mặc cho lịch trình dày đặc, lên thẳng hotsearch Weibo

Sao quốc tế 07/09/2022 11:05

Mặc dù bận rộn với vai trò giám chế kiêm nữ chính của Dữ Phượng Hành nhưng nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng thăng hạng, đặc biệt trong buổi livestream mới đây.

Sau ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh quả đúng với câu nói "Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai". Nhan sắc và sự nghiệp của nữ diễn viên Sở Kiều Truyện ngày càng thăng hạng. Mặc dù đang rất bận rộn khi làm giám chế kiêm diễn viên chính của Dữ Phượng Hành nhưng thần thái của Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn không hề suy giảm. 

Theo đó, trong một buổi livestream cho nhãn hàng mà mình đại diện, Triệu Lệ Dĩnh đã gây chú ý với vẻ ngoài đằm thắm, mặn mà. Khí chất thần tiên tỉ tỉ trong buổi livestream hôm ấy đã khiến cô lên thẳng hotsearch Weibo. Cụm từ “Triệu Lệ Dĩnh livestream” và loạt từ khóa liên quan từ nhan sắc đến trang phục hay trạng thái của nữ diễn viên cũng lọt hotsearch Weibo và trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên diễn đàn này.

 

Triệu Lệ Dĩnh đẹp xuất thần trên sóng livestream mặc cho lịch trình dày đặc, lên thẳng hotsearch Weibo - Ảnh 1

Triệu Lệ Dĩnh được khen ngợi hết lời trong buổi livestream vừa qua

Ảnh : Internet

 

Cụ thể trong đoạn livestream, Triệu Lệ Dĩnh diện một chiếc đầm dài xuyên thấu màu tím nhạt cùng với lối trang điểm trong suốt làm chao đảo cộng đồng mạng. Thiết kế giúp bà mẹ một con khoe khéo vòng eo con kiến dù đã bước qua tuổi 35. Mỹ nhân cũng vui vẻ trò chuyện để giao lưu với khán giả và vẫy tay chào hỏi mọi người. Cô nàng dường như không hề mệt mỏi từ đầu đến cuối buổi livestream. Trạng thái của cô nàng trong buổi livestream đã được netizen khen ngợi hết lời. 

 

Triệu Lệ Dĩnh đẹp xuất thần trên sóng livestream mặc cho lịch trình dày đặc, lên thẳng hotsearch Weibo - Ảnh 2

Triệu Lệ Dĩnh đang tiến hành dự án mới là Dữ Phượng Hành cùng Lâm Canh Tân.

Ảnh: Internet

 

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang tiến hành dự án mới là Dữ Phượng Hành cùng Lâm Canh Tân. Đây là mối duyên nợ tiếp theo của cặp đôi từ sau Sở Kiều Truyện vào 5 năm về trước. Với cái kết dở dang của Sở Kiều Truyện, khán giả đều hi vọng rằng Dữ Phượng Hành sẽ mang lại câu chuyện trọn vẹn hơn. 

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Trên mạng đã xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh Triệu Lệ Dĩnh tát vào mặt Lâm Canh Tân trên phim trường Dữ Phượng Hành. Cú tát này mạnh đến nỗi nam diễn viên phải nghiêng cả người theo.

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