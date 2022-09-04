Dữ Phượng Hành: Chỉ cần một bức ảnh của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, netizen đã dễ dàng đoán ra ai là 'nóc nhà' như này đây

Sao quốc tế 04/09/2022 19:55

Hình ảnh mới nhất của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh trong hậu trường phim Dữ Phượng Hành đang khiến cho netizen cảm thấy phấn khích.

Dữ Phượng Hành là phim cổ trang được mong đợi nhất trong thời gian tới vì nội dung chuyển thể hấp dẫn và quy tụ hai bảo chứng diễn xuất của Cbiz - Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh. Chính vì đây là bộ phim đánh dấu cho màn tái hợp cặp đôi ăn ý trên nên những hình ảnh hay thông tin liên quan đến cặp đôi thường được rất nhiều người chú ý đến. 

Dữ Phượng Hành: Chỉ cần một bức ảnh của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, netizen đã dễ dàng đoán ra ai là 'nóc nhà' như này đây - Ảnh 1
Bức ảnh được người hâm mộ truyền tay nhau liên tục của cặp đôi - Ảnh: Internet

Mới đây bức ảnh của cả 2 đã được blogger nổi tiếng đăng tải trên MXH, theo đó biểu cảm và hành động của cặp đôi khiến khán giả bật cười và không ngừng so sánh với hình mẫu “vợ chồng son”. Thậm chí một số bộ phận netizen còn cho rằng chỉ nhìn sơ qua nếu cặp đôi là vợ chồng chắc chắn ''nữ hoàng rating'' sẽ là nóc nhà còn Lâm Canh Tân đương nhiên sẽ phải nghe lời cô vợ của mình. 

Cụ thể trong tấm ảnh này, một bên là Triệu Lệ Dĩnh với vẻ mặt vô cùng căng thẳng, tay chống nạnh, mắt nhìn thẳng về phía trước. Bên còn lại là Lâm Canh Tân đang ngồi bấm điện thoại với vẻ mặt ung dung.

Dữ Phượng Hành: Chỉ cần một bức ảnh của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, netizen đã dễ dàng đoán ra ai là 'nóc nhà' như này đây - Ảnh 2
Dữ Phượng Hành: Chỉ cần một bức ảnh của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, netizen đã dễ dàng đoán ra ai là 'nóc nhà' như này đây - Ảnh 3
Cả 2 thường có những khoảnh khắc đùa giỡn tại hậu trường Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet

Bên cạnh việc ca ngợi nhan sắc và khí chất ngời ngời của hai diễn viên, cư dân mạng còn đùa rằng Triệu Lệ Dĩnh càng ngày càng giống “nóc nhà” của Lâm Canh Tân khi luôn xuất hiện với vẻ nghiêm túc, đầy “soái khí”. 

Dữ Phượng Hành được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung phim kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh). Sau khi trốn xuống trần gian, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp. Về sau, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ dù không biết thân phận thật sự của anh.

Mới đây, ê-kíp Dữ Phượng Hành cũng tung tạo hình đầy đủ của dàn cast góp mặt trong phim. Netizen đang mong chờ một sự bùng nổ đến từ Triệu Lệ Dĩnh trong dự án này bởi đã quá lâu rồi khán giả chưa được nhìn thấy một bộ phim bùng nổ của cô nàng và còn gì tuyệt vời hơn khi điều này xảy ra trong dịp tái hợp với bạn diễn ăn ý Lâm Canh Tân.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân Dữ Phượng Hành Sao Châu Á sao Hoa ngữ

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