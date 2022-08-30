Số phận trái ngược nhau của 2 mỹ nhân hàng đầu Cbiz khi để lông mày ngang: Triệu Lệ Dĩnh xinh xuất sắc, Nhiệt Ba gây thất vọng

Cụ thể mới đây theo phía đoàn làm phim Dữ Phượng Hành đã tung ra tạo hình mới của nhân vật Thẩm Ly do Triệu Lệ Dĩnh đóng. Ở lần xuất hiện này, nàng tiểu hoa được diện một bộ trang phục trắng thanh thuần cùng kiểu tóc đơn giản. Dáng lông mày ngang và mảnh giúp gương mặt của ''nữ hoàng rating'' trở nên trẻ trung hơn hẳn, thậm chí nhiều người còn cho rằng trông cô nàng xinh đẹp xuất sắc khi tạo hình cặp lông mày như thế này.

Xét về lưu lượng, có thể nói Triệu Lệ Dĩnh đang đứng đầu lứa 85 còn Địch Lệ Nhiệt Ba đang chiếm vị trí đầu tiên trong bảng tiểu hoa 9x. Nhắc về 2 mỹ nhân này không khó để tìm ra điều người hâm mộ luôn so sánh giữa 2 người chính là về nhan sắc.

Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng từng để lông mày ngang khi đảm nhận vai nữ chính Liệt Như Ca trong bộ phim Liệt Hỏa Như Ca. Tuy nhiên không giống như Lệ Dĩnh, ''mỹ nhân Tân Cương'' lại bị chê bai không ngớt lời và cho rằng cặp lông mày khiến gương mặt của Nhiệt Ba trông kỳ quặch hơn là đẹp.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

- Rõ ràng là cùng kiểu vẽ lông mày nhưng bên Triệu Lệ Dĩnh thanh mảnh giúp tôn lên đường nét gương mặt hơn. Của Địch Lệ Nhiệt Ba thì dài với đậm quá thành ra nhìn xấu.

- Lúc thấy lông mày của Địch Lệ Nhiệt Ba ở Liệt Hỏa Như Ca tôi suýt ngã ngửa luôn, ôi nhìn mà trầm cảm.

- Tạo hình này của Triệu Lệ Dĩnh đẹp nhật, nhìn như tiên nữ vậy đó, còn Địch Lệ Nhiệt Ba nên vẽ ngắn lại và tô nhạt đi sẽ đẹp hơn. À thay đổi cả kiểu tóc nữa chứ.

Hiện tại, khán giả đang vô cùng mong đợi được thấy Bích Thương Vương Thẩm Ly của Dữ Phượng Hành được lên sóng. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh thủ vai nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly. Vì muốn đào hôn nên nàng đã trốn xuống trần gian. Tại đây, cô được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp.

Một thời gian ở nhân gian, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ, nhưng cô vẫn không biết thân phận thật sự của chàng. Chỉ đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện Hành Chỉ cũng chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Và cũng từ lúc này mối nhân duyên hay còn gọi là nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực sự bắt đầu.