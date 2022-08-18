Tru Tiên tiếp tục được làm lại, liệu có vượt qua phiên bản của Triệu Lệ Dĩnh và Tiêu Chiến?

Sao quốc tế 18/08/2022 22:28

Tác phẩm nổi tiếng Tru Tiên có thể sẽ được Tân Lệ làm bản mới.

Tru Tiên là tiểu thuyết thần tiên kiếm hiệp nổi tiếng của Tiêu Đỉnh. Tác phẩm này từng được chuyển thể thành phim truyền hình và phim điện ảnh. Gần đây còn có tin, tiểu thuyết của Tiêu Đỉnh tiếp tục được dựng thành phim. Bởi lẽ, trong danh sách lập hồ sơ webdrama của Tân Lệ đã xuất hiện cái tên Tru Tiên.

Theo hồ sơ này, bộ phim được Tân Lệ chia làm 2 phần, mỗi phần dài khoảng 30 tập. Tuy nhiên những thông tin như dàn diễn viên chính hay đạo diễn vẫn còn đang là một dấu hỏi lớn. 

Trong quá khứ, Hoan Thụy Thế Kỷ đã mua bản quyền và chuyển thể Tru Tiên thành phim truyền hình Thanh Vân Chí.

Tru Tiên tiếp tục được làm lại, liệu có vượt qua phiên bản của Triệu Lệ Dĩnh và Tiêu Chiến? - Ảnh 1
Tru Tiên phiên bản vào năm 2015 và 2016 được đông đảo người hâm mộ hết mực khen ngợi - Ảnh: Internet

Bộ phim này có 2 phần, phát sóng vào năm 2015 và 2016. Dàn diễn viên tham gia gồm Lý Dịch Phong, Triệu Lệ DĩnhDương Tử. Kể từ khi phát sóng, phim đã tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ. Các nhân vật Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ, Bích Dao được thảo luận thường xuyên.

Vào năm 2019, Tân Lệ cũng chuyển thể Tru Tiên thành phim điện ảnh. Bản này có sự góp mặt của Tiêu Chiến, Lý Thấm, Mạnh Mỹ Kỳ, Đường Nghệ Hân.

Trước khi đóng Tru Tiên, Tiêu Chiến đã nổi tiếng với Trần Tình Lệnh. Nhờ hiệu ứng đó, phim thu hút lượng người xem rất lớn.

Khi nghe tin Tru Tiên được làm phiên bản mới, cư dân mạng đã trao đổi sôi nổi. Một bộ phận thắc mắc về khả năng thành công của bộ phim. Bởi phiên bản của Triệu Lệ Dĩnh vốn đã quá thành công trước đó. 

Tru Tiên tiếp tục được làm lại, liệu có vượt qua phiên bản của Triệu Lệ Dĩnh và Tiêu Chiến? - Ảnh 2
Tru Tiên phiên bản điện ảnh - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Tân Lệ cũng từng sản xuất Tru Tiên ở màn ảnh rộng. Dù phim không được đánh giá cao về nội dung nhưng về mặt thương mại, tác phẩm đã gặt hái doanh thu rất tốt.

Một vấn đề cũng được nhiều người quan tâm là vị trí của Bích Dao và Lục Tuyết Kỳ. Đến nay, cư dân mạng vẫn tranh cãi về việc ai mới là nữ chính?

Theo nguyên tác, vai trò của Bích Dao và Lục Tuyết Kỳ gần như tương đương. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nhận định, Lục Tuyết Kỳ mới là nữ chính. Song đến bản truyền hình, vai diễn Bích Dao của Triệu Lệ Dĩnh có thời lượng khá nhiều. Do đó, một bộ phận cho rằng nhân vật này thuộc tuyến chính, Lục Tuyết Kỳ của Dương Tử chỉ là nữ phụ.

Vì thế, công chúng rất tò mò về phim truyền hình mới do Tân Lệ sản xuất. Khán giả đều muốn biết, trong phiên bản này, Bích Dao hay Lục Tuyết Kỳ sẽ trở thành nữ chính?

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