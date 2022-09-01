Thể hiện xuất sắc trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị chê bai vì điều này

Sao quốc tế 01/09/2022 23:40

Trạng thái mệt mỏi của Triệu Lệ Dĩnh trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia khiến khán giả lo lắng.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh hiện đang là bộ phim nhận được đánh giá tích cực từ khán giả và truyền thông. Thuộc thể loại tâm lý tình cảm, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia bị đánh giá là khó tiếp cận với khán giả ngay từ khi mới công bố những thông tin đầu tiên. Dẫu vậy phim vẫn gây được tiếng vang tương đối thành công. 

Thể hiện xuất sắc trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị chê bai vì điều này - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Với màn thể hiện xuất sắc trong những tập đầu của phim, nữ chính Triệu Lệ Dĩnh đã được khán giả khen ngợi hết lời. Dẫu vậy, vẫn có không ít những ý kiến trái chiều xoay quanh tạo hình của nhân vật Hà Hạnh Phúc của cô nàng. 

Cụ thể, khán giả cho rằng trạng thái của Triệu Lệ Dĩnh trong phim quá kém, trông uể oải, mệt mỏi khiến cô nàng già dặn và có phần xấu, bằng chứng là trong một vài phân cảnh cô nàng thể hiện rõ sự mệt mỏi và diễn không được chân thật hơn trước. 

Thể hiện xuất sắc trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị chê bai vì điều này - Ảnh 2
Nữ diễn viên được cho là đang làm việc quá sức - Ảnh: Internet

Được biết, trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Triệu Lệ Dĩnh đã rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh xinh đẹp trước đó, nữ diễn viên sinh năm 1987 hóa thân thành cô gái vùng quê nghèo giản dị tên Hà Hạnh Phúc. 

Chính vì vậy việc Triệu Lệ Dĩnh có tạo hình kém sắc là điều dễ hiểu. Nhiều khán giả còn bênh vực Triệu Lệ Dĩnh, cho rằng cô nàng cố gắng giữ trạng thái của mình khá tốt, cảm giác nhân vật chân thực chứ không quá giả tạo.

Thể hiện xuất sắc trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị chê bai vì điều này - Ảnh 3
Hạnh Phúc trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - Ảnh: Internet

Hạnh phúc đến vạn gia là bộ phim xoay quanh cuộc đời, hôn nhân và sự nghiệp của một cô gái nông thôn có tên là Hà Hạnh Phúc (do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai). Hà Hạnh Phúc là vợ con trai cả nhà họ Vương - Vương Khánh Lai (do Đường Tăng thủ vai) ở thôn Vạn Gia.

Hạnh Phúc là cô gái chăm chỉ, dũng cảm, không khuất phục trước hoàn cảnh. Cô trải qua nhiều trải nghiệm về tình yêu, hôn nhân và những điều đó giúp cô trưởng thành hơn.

Đây là nhân vật đòi hỏi khả năng diễn xuất có chiều sâu, chính vì vậy, nhìn chung, trọng trách của Triệu Lệ Dĩnh cũng lớn hơn và cô nàng đã không làm mọi người thất vọng với khả năng khai thác tâm lý và biểu lộ trạng thái nhân vật tốt. 

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